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説・流行／粉絲敲碗朴信惠直播洋裝是「這牌」　韓素希、權娜拉也穿過

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記者王則絲／專題報導

韓星朴信惠日前在IG直播中不僅帶貨Roger Vivier全新包款，身上的黑色套裝百摺裙也被粉絲們瘋狂敲碗，原來這身優雅甜美的服裝是來自南韓輕奢時尚服飾品牌「MOJO.S.PHINE」，除了擁有女神朴信惠作為品牌代言人，還邀請到了國際超模芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）為全新度假系列拍攝形象。

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠於IG上傳的可愛造型。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

「MOJO.S.PHINE」屬於大賢株式會社銷售商的品牌之一，其品牌還包括了blu:pepe、CC club和ZOOC。MOJO.S.PHINE擁有頂尖的設計團隊，以優雅、時尚的都會風格女裝為主，願意嘗試各種元素運用於服裝中，引領高端服飾趨勢，品牌美衣更經常為女星們在戲劇中搭配使用。

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠演繹MOJO.S.PHINE夏季新裝。（圖／翻攝自MOJO.S.PHINE官網，以下同）

由朴信惠與劉亞仁主演的驚悚喪屍電影《ALIVE》即將在南韓上映，朴信惠日前在IG上直播互動時便是穿著MOJO.S.PHINE的服裝，白色滾邊與翻領設計搭配百摺裙，端莊優雅同時兼具減齡效果。

而朴信惠在早先為品牌拍攝的春夏形象中，一連演繹多套唯美服裝，手拿著各式鮮花呼應本季的花卉主題，仙氣開好開滿，每一張都足以當做海報收藏，美得令人屏息！

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠mojo.s.phine。（圖／翻攝自IG）

MOJO.S.PHINE於本季新款中納入了許多鮮明的飽和色系，不論是水藍色、亮橘色還是少女粉色，朴信惠都駕馭得很好，充分展現每件服裝的獨特設計與巧思。然而作為一個稱職的品牌代言人，朴信惠私下也經常穿著MOJO.S.PHINE的服裝，並在IG上分享。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲以上兩套也來自MOJO.S.PHINE。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

最近靠著韓劇《夫婦的世界》和《The King：永遠的君主》爆紅的女二韓素希、權娜拉，也都曾在劇中穿著過品牌設計款。韓素希的翻領長大衣與權娜拉穿著的千鳥格紋寬領巾上衣，都顯得幹練與氣勢，相當符合兩位女二的人設。

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／翻攝自IG）

▲女星也經常於戲劇作品中穿著MOJO.S.PHINE服裝。（圖／翻攝自IG@mojo.s.phine）

▲超模芭芭拉帕爾文為度假系列形象代言人。

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關鍵字：

說流行, 朴信惠, 韓星, MOJO.S.PHINE, 代言
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