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肌膚太乾也有影響！做好4件事讓美白淡斑效果更加倍

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▲做好4件事讓美白淡斑效果更加倍。（圖／翻攝IG）

▲努力擦美白產品卻覺得無感？先來確認美白4大關鍵做到沒。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@laneige_kr)

編輯／Amanda

豔陽高照的夏季，總讓人擔心一不小心就膚色黑一號或是斑斑點點又變多，所以每到夏天，就是女孩們啟動美白大作戰的時候，但你是不是也苦惱，好像怎麼美白、淡斑都沒效？很有可能是你漏掉了美白的4大關鍵，快來把簡單又有效的美白保養學起來，讓美白效果更有感。

1.做好清潔

知名皮膚科醫師廖苑利曾表示，如果洗臉沒洗乾淨或是清潔過度，都可能使肌膚受傷，肌膚受傷後就會導致色素沈澱，所以做好清潔洗臉，不僅是開啟肌膚保養的第一道手續，更會影響膚色、美白效果。

▲做好4件事讓美白淡斑效果更加倍。（圖／翻攝IG）

▲想讓美白更有效，別忽略保濕。(圖／翻攝IG@aoihamada)

2.美白＋保濕更有效

對於已有膚色暗沈蠟黃或痘疤、斑點等的而言，想要改善這些肌膚小瑕疵，可在日常保養中加入美白淡斑產品，同時也不能忽略保濕，幫助肌膚補水、維持含水量，並加速代謝黑色素，增加透亮度，使肌膚恢復亮白勻淨。但肌膚容易有敏弱狀況的人要留意，有些美白成分刺激性較高，建議選擇溫和的美白成分。

另外，老廢角質堆積太多也會使肌膚顯得暗沈無光，可適度利用去角質產品或酸類保養品幫助肌膚代謝老廢角質，但使用頻率要視個人肌膚狀況和使用產品溫和程度挑整。

3.加強防曬保護肌膚

紫外線是造成肌膚老化、變黑、斑點的重要因素，做好防曬防護，不僅能防止膚色曬黑、曬出斑點，還能避免美白效果因紫外線大打折扣。除了依照個人膚況和生活習慣挑選合適防曬產品，也可利用撐傘、戴帽子防止日曬，且在紫外線輻射最強的早上10點～下午2點盡量避免出門，更要記得定時補擦防曬。

▲做好4件事讓美白淡斑效果更加倍。（圖／翻攝IG）

▲可多攝取柑橘類、奇異果等維生素C含量豐富的蔬果。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

4.維持健康飲食與作息

肌膚代謝異常或修復能力下降會引起氣色不好、精神萎靡、臉色暗沉、黑眼圈、皮膚老化，而身體狀態也會影響到肌膚，所以正常作息搭配健康的飲食、攝取充分水分都是幫助維持健康膚況基本的條件。

另外，維生素C可幫助抑制皮膚「酪胺酸酶」活性，進而減緩黑色素形成，有助於美白淡斑，所以除了均衡飲食外，更可多攝取含有維生素C的蔬果，像是奇異果、橘子、鳳梨、菠菜、花椰菜等，幫助維持皮膚的嫩白、光澤與彈性。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 淡斑, 方法, 關鍵, 有效, 有感
fashion.net

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