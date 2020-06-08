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用「隱形」模特兒辦線上大秀！剛果品牌靠逼真3D動畫吸眼球

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@hanifaofficial

疫情衝擊下，許多產業為尋求出路都被迫做出前所未有的改變，當然也包括了時尚品牌，日前剛果設計師品牌HANIFA於官方IG上開設了一場「虛擬時裝秀」，但畫面中看不見半個人影，服裝卻彷彿有個「隱形人」穿著一樣，貼合著身材曲線且飄曳擺盪，看起來既新奇又有些詭異，立刻在網上引起熱話。

「HANIFA」為剛果設計師Anifa Mvuemba的自創品牌，以跳脫限制框架的女性為理念，Anifa Mvuemba原先相當期待在今年的秋冬時裝秀上展出新作品，然而疫情下所有步調都被打亂了，於是Anifa Mvuemba決定將全新的「Pink Label Congo」系列以「線上時裝秀」的方式展出，結合3D動畫技術，製作出全然「虛擬」的一場精彩大秀。

其實Anifa Mvuemba早在多年前就曾有辦「線上時裝秀」的想法，且積極了解技術方面的知識，靠著GOOGLE與YOUTUBE的課程學習3D建模與設計，而在去年底時終於決定將所學致用在本次的「Pink Label Congo」系列，即便除去了模特兒，仍然靠著3D技術臨摹出服裝欲呈現出的曲線，逼真的表現手法成功吸引住觀眾的眼球，也讓人看見了展示服裝作品的新出路。

疫情肆虐下，時尚界許多品牌紛紛取消預定計畫、退出時裝周，重新調整步調，省思究竟哪些規則是能被打破、哪些傳統是不必執著的，像是GUCCI日前也宣布不再遵循傳統時裝周時序，往後每年將僅會展示兩次服裝，而Anifa Mvuemba則帶領HANIFA率先找到了順應時代的道路。

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關鍵字：

時尚, 隱形人, 時裝秀, 透明, HANIFA, Anifa Mvuemba, 剛果, 設計師
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