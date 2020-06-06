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Kiehl’s「發光神器」現省2750元！網友狂讚：用過最有感的美白精華

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▲銷售第一！網讚最有感的美白精華。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲女生都嚮往白皙透亮的好肌膚，Kiehl’s激光極淨白淡斑精華更是許多人心中的美白聖品、「發光神器」。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@for_starlight_）

編輯／Amanda

台灣女生非常熱愛美白，除了一直以來的「一白遮三醜」觀念，更多人重視的是透亮感，還有淡化斑點、痘疤恢復膚色勻淨，而要說到人氣最高的美白好物，絕不能不提到被稱為「發光神器」的Kiehl’s激光極淨白淡斑精華！不僅在PTT、Dcard擁有眾多好評推薦，更曾登上Yahoo奇摩關鍵字熱搜美白排行榜第一，是網友評價、討論度都很高的美白淡斑精華，100ml原價6,450元，購物平台「Her和她」推出超特價3,650元，夏天剛開始，現在買正好。

▲Her契爾氏美白淡斑精華 。（圖／Her）

▲Kiehl’s 激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6,400元，特價3,650元。點我購買。

由Kiehl’s與哈佛皮膚科專家共同研發的「激光極淨白系列」，於2011年一上市就引起熱烈迴響，尤其「激光極淨白淡斑精華」不僅創下全球銷售400萬瓶的驚人紀錄，也是專櫃銷售冠軍的美白精華液，更是Kiehl’s回購率第一的人氣熱賣品。

其最受推崇的就是透亮感和淡化痘疤效果，美妝版常見的愛用好評包括「淡痘疤非常有感，也不會亂長痘」、「每次擦隔天起床都覺得臉有比較亮」、「整體膚色明顯提亮」、「提亮有感，一些小痘疤最快隔天就消失了」、「皮膚真的有變白變亮的感覺，保濕力也很足夠」、「亮度有提升，最推的用法是濕敷痘疤有感」、「我目前使用過最有感的美白精華」，難怪被稱為「發光神器」、「發光精華」。

▲銷售第一！網讚最有感的美白精華。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Kiehl's鐵粉都知道的「美白有感3步驟」能提升透亮淨白效果。（圖／翻攝IG@iam__sally）

美白有感3步驟

除了全臉塗抹和針對局部痘疤濕敷的加強用法，想讓「發光精華」的效果更提升，激光極淨白淡斑精華還有一套Kiehl’s鐵粉都知道的「美白有感3步驟」，搭配使用就能讓透亮淨白效果更提升。
1：使用「激光極淨白去角質潔面膠」溫和清潔肌膚與去除老廢角質，平滑明亮肌膚，並有助於後續保養精華吸收。

2：倒取適量「激光極淨白機能水」於化妝棉，輕拍於肌膚上，為肌膚立即帶來透亮感，同時保濕。

3：取3-5滴「激光極淨白淡斑精華」於手心中，均勻塗抹於臉部肌膚，並在痘疤、斑點瑕疵不為加強按摩，能有效淡化痘疤、幫肌膚保水同時瞬間增加自然光澤感。

▼▼點圖超划算▼▼

▲銷售第一！網讚最有感的美白精華。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Kiehl’s 激光極淨白淡斑精華，100ml，原價6,400元，特價3,650元。點我購買。

富含溫和又有效的美白成份「激光活能C」，能有效淡化黑色素，改善斑點與暗沉，讓肌膚透亮無瑕，且添加保濕成分，提高肌膚含水量，讓肌膚加倍水潤透亮，同時讓美白成份更容易被吸收作用，讓全臉更淨白透亮。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 美白, 精華, 美白精華, 發光精華, Kiehl’s, 契爾氏, 淡斑, 亮白, Her, Her和她
fashion.net

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