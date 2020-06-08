「最完美體態女星」莫文蔚　逆天身材4秘訣公開！

▲女神莫文蔚逆天身材多年來如一日。（圖／翻攝自IG/mokabyebaby）

編輯 / Lily

女神莫文蔚日前剛度過50歲生日，曾被公認為最完美女星的她，身材依然凍齡，一雙細直的辣腿，完全不輸少女，除了天生好底子，她保養身材也很有一套，趕快筆記學起來。

在 Instagram 查看這則貼文 Karen Mok 莫文蔚（@mokabyebaby）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 9 日 上午 5:19 張貼

莫文蔚的好身材，早在20年前就曾拍過全裸唱片封面，至今仍讓人印象深刻，而去年她的個人售票演唱會，穿了一襲肉色水鑽貼身裝，搭上動人歌聲驚豔全場。

私下的她熱愛運動和保養，年近半百身材還是好到爆，認真說來或許很多20多歲的一線女星，站出來都會被她比下去。整理出以下4個保養重點，現在跟著做還來得及。

在 Instagram 查看這則貼文 Karen Mok 莫文蔚（@mokabyebaby）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 上午 2:06 張貼

#多喝水

莫文蔚曾分享她維持纖細的秘訣就是補充足夠水分，平常除了水以外都不碰，許多飲料都加入大量糖分，多喝容易變胖，更會加速變老。如果不喜歡喝水的話，可以試試喝氣泡水，也能讓喝水變得不無聊，

#倒立瘦腿法

一雙辣死人不償命的腿，來自於維持倒立的習慣，倒立能讓下半身血液快速回流，幫助體內新陳代謝，能加速解決雙腿浮腫，甚至是水腫問題。

#睡前拉筋

就像很多人運動完會拉筋放鬆一樣，睡前拉筋是她多年不變的睡前習慣，堅持每天睡前拉筋，能放鬆過度僵硬的腿部肌肉，藉由延展、拉伸讓腿部線條變得更好看。

在 Instagram 查看這則貼文 Karen Mok 莫文蔚（@mokabyebaby）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 31 日 上午 7:03 張貼

#多補充維他命B

維生素B群就是營養代謝與能量製造過程中極其重要的輔酵素構成物。它能將體內多餘的糖分化為能量，進一步幫助燃燒脂肪，維持窈窕身形。

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