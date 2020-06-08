fb ig video ETtoday search mobile

「最完美體態女星」莫文蔚　逆天身材4秘訣公開！

>

▲▼莫文蔚50歲逆天身材4秘訣公開 。（圖／翻攝自IG）

▲女神莫文蔚逆天身材多年來如一日。（圖／翻攝自IG/mokabyebaby）

編輯 / Lily

女神莫文蔚日前剛度過50歲生日，曾被公認為最完美女星的她，身材依然凍齡，一雙細直的辣腿，完全不輸少女，除了天生好底子，她保養身材也很有一套，趕快筆記學起來。

莫文蔚的好身材，早在20年前就曾拍過全裸唱片封面，至今仍讓人印象深刻，而去年她的個人售票演唱會，穿了一襲肉色水鑽貼身裝，搭上動人歌聲驚豔全場。

私下的她熱愛運動和保養，年近半百身材還是好到爆，認真說來或許很多20多歲的一線女星，站出來都會被她比下去。整理出以下4個保養重點，現在跟著做還來得及。

#多喝水

莫文蔚曾分享她維持纖細的秘訣就是補充足夠水分，平常除了水以外都不碰，許多飲料都加入大量糖分，多喝容易變胖，更會加速變老。如果不喜歡喝水的話，可以試試喝氣泡水，也能讓喝水變得不無聊，

#倒立瘦腿法

一雙辣死人不償命的腿，來自於維持倒立的習慣，倒立能讓下半身血液快速回流，幫助體內新陳代謝，能加速解決雙腿浮腫，甚至是水腫問題。

#睡前拉筋

就像很多人運動完會拉筋放鬆一樣，睡前拉筋是她多年不變的睡前習慣，堅持每天睡前拉筋，能放鬆過度僵硬的腿部肌肉，藉由延展、拉伸讓腿部線條變得更好看。

#多補充維他命B

維生素B群就是營養代謝與能量製造過程中極其重要的輔酵素構成物。它能將體內多餘的糖分化為能量，進一步幫助燃燒脂肪，維持窈窕身形。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

莫文蔚, 保養, 瘦身, 飲食, 身材
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架

長得沒人家漂亮？更要用這8種方法提升「氣質」才能贏

長得沒人家漂亮？更要用這8種方法提升「氣質」才能贏

絕不能心軟！拒絕追求的4大守則　不夠狠男生看不懂

絕不能心軟！拒絕追求的4大守則　不夠狠男生看不懂

有「內臟脂肪」再瘦都有胖小腹　4招讓體內更健康 奧斯塔羅12星座一周運勢0608-0614　雙魚有意外之財、單身處女迎來新桃花 最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到 需要療癒小物寵愛自己　海綿寶寶、米老鼠彩妝可愛到炸 屈臣氏熱賣彩妝排行Top 5出爐！「國民腮紅」Dcard、PTT激推還紅到海外 理膚寶水萬用霜特價299元必囤！網路傳說「爛臉救星」就是它 朴敏英不是天生小V臉！下巴線條全靠按摩5步驟　瘦咬肌、粗脖子1周有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面