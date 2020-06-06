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Chaumet 麗晶精品新概念店正式開幕

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▲Chaumet 麗晶精品新概念店正式開幕。（圖／品牌提供）

圖、文／CHAUMET提供

法國殿堂級珠寶品牌Chaumet於台北麗晶精品搬遷後改裝全新概念店，以精緻高雅的設計裝潢為台北這個時尚都會加添一份巴黎風尚，同時呈現品牌的不同珠寶和時計非凡之作。

改裝後的概念店採用簡約而優雅的線條，展現工匠精湛的專業技 術 以及品牌無可比擬的工藝。整個空間以具層次的柔和色調爲主，配合和諧且明亮的陳設，加上品牌的重要視覺元素–金色與Bleu de Sèvres深藍色(皇家藍)，營造出一種優雅活潑的法式情懷，讓賓客猶如置身於具18世紀風格的巴黎私人公寓之中。

麗晶精品專門店為顧客帶來全面的作品，由珠寶以至時計作品，一應俱全。此外，此店還提供「為愛加冕」(Crown Your Love) 婚 嫁系 列的定制服務。品牌精心挑選超過11個戒指款式和獲得認證的美鑽，讓愛侶可以創造專屬的訂婚戒指—以完美和獨一無二的設計代表二人之間的愛情故事。

全新旗艦店不僅貫徹品牌的高雅風格，同時展示蘊含Chaumet豐富 歷史而創造的三個主要系列—以品牌首位繆斯女神約瑟芬皇后 (Empress Joséphine)作為靈感的Joséphine系列;歡慶人生每 個珍貴 時刻的Liens系列;向美麗而奇妙的大自然致敬的 Jardins系列。此外， 全新概念店內還展示多件頂級珠寶作品 ，供貴客於專屬的VIP沙龍內獨家鑑賞。

關鍵字：

Chaumet, 麗晶精品
fashion.net

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