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星・變美／張韶涵零死角少女感　全靠洗澡前塗面霜、運動後吃「糖」

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▲張韶涵公開日常保養瘦身時程。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝張韶涵小紅書、微博

今年38歲的女星張韶涵，不論是纖細身材還是吹彈可破的好肌膚都完全看不出歲月痕跡，除了天生娃娃臉，更得力於她超自律的保養之道。平時很愛在網上跟粉絲分享化妝保養和養生小秘訣，堪稱新一代「美容教主」的她，近日就公開自己宅在家一整天的生活作息時程，其中包含著許多保養瘦身小細節，也讓粉絲驚呼「360完美的女人」、「自律狂魔張韶涵」、「活該你漂亮！」

▲張韶涵公開日常保養瘦身時程。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

早上只用清水洗臉

她說自己之前因為過度清潔導致肌膚油水失衡，有脫皮的狀況，所以現在只要是不出門的日子，早上就不會用洗面乳、只以清水潑洗臉，且洗臉後會立刻使用保養品幫肌膚鎖水，然後不管會不會出門都會塗上防曬隔離紫外線。

早午餐是燕麥粥＋咖啡

燕麥營養健康又有益瘦身，許多女星、超模都來維持身材，張韶涵也不例外。她的第一餐通常會吃前一天晚上準備好的燕麥粥，用水波爐加熱好，搭配每天都要喝的咖啡。她最近也開始嘗試自己做手打抹茶，抹茶能提神、排毒，而且自己動作做也很有樂趣。

運動鍛鍊調整體態

飯後休息1小時後就是她的運動時間，她提醒運動要控制時間、不要太長，且做有針對性的訓練，慢慢調整，感受身體的變化。運動完後她會再做10分鐘的冥想，讓一整天更有元氣。她也笑說可能有時候會覺得今天好累，想偷懶一下不想運動，但一定要持之以恆，「拒絕懶惰！」

運動後吃「糖」加速減脂

之前帶起一陣子戒糖風潮的她，今年卻開始「吃糖」了！她說因為最近在書上看到一個理念，運動完30分鐘內補充碳水化合物，可幫助肌肉修復，在這個黃金時間內吃適量的醣類也不會轉化成脂肪。所以對於超愛吃麵包的她而言，運動後是一個珍貴的吃「糖」機會。

▲張韶涵公開日常保養瘦身時程。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

洗澡前先塗一層面霜

身為女星界的保養達人，她透露自己洗澡前都會先做個很重要的步驟：先塗上面霜！她解釋，有些人覺得洗澡後肌膚會變得乾燥，是因為熱水和蒸氣會帶走肌膚水分，所以淋浴前可以先塗上面霜，用油脂保護肌膚水分不流失。另外像是護唇膏、護手霜等其他保濕產品，她每天都會塗2～3次，時時做好保濕。

▲張韶涵公開日常保養瘦身時程。（圖／翻攝張韶涵小紅書、微博）

把握空閑時間充實自己

她會趁休息時間挑選一個高品質的晚餐，提升生活品味，而如果當天運動後有補充碳水化合物了，那晚餐就會選擇高蛋白低脂食物。選好晚餐有空閑時間的話，她會看書和練聲，把握機會充實自己。而睡前則會找一部電影、影集來看，幫助自己緩解一天的疲勞，也能啟發創作靈感。

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關鍵字：

星變美, 張韶涵, Angela, 女星, 保養, 瘦身, 飲食, 美容, 秘訣, 小撇步
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