專家教你「5招」擺脫假性飢餓，少吃自然瘦下來

▲美味冰淇淋絕對是夏日發胖陷阱。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯/ Lily

才剛吃飽，沒多久又想吃東西，你一定也有過這樣的經驗，尤其是睡前這種飢餓感更明顯，人飢餓時補充食物是正常，若只是嘴饞，多吃反而會造成身體負擔，很多人發胖就是這樣來的！

為了避免發胖，在想吃東西之前，你必須搞清楚你是真餓還是假餓。根據專家指出，假性飢餓主要是因為身體的血糖調節能力出了問題，如果長期不處理，久而久之吃成習慣，很容易就變成肥胖體質。

當你發現最近體重飆升，又克制不了想吃的心情，以下6個方式不妨參考看看，幫你守住夏季體重，擁有輕盈身材並不難。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 下午 5:53 張貼

#早餐最重要

早餐一定要吃飽，無論再忙都不能忽略早餐，利用早上攝取足夠分量和營養，幫助維持一整天活力與精神來源。像是能幫助腸胃蠕動的優質蛋白質，都是不錯的選擇

#細嚼慢嚥

很多人會胖，都歸咎於吃飯速度太快，當身體感到飢餓，就拚了命補充，這是不對的行為。建議每天花至少20分鐘吃飯，慢慢吃才較容易有飽足感，幫助降低餐後的假性飢餓。

#多喝水

有時候感覺到餓，可能是因為你渴了，這時記得多補充水分，當你喝完水再去感受，你就知道自己到底是想吃還是必須要吃。

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 5:26 張貼

#正餐後別直接吃甜點

飯後盡量避免吃甜食或是飲料，這些升糖指數高的食物，容易讓身體調節出問題，久而久之就會變成不餓也好像餓的狀況。如果真的很想吃，餐和餐之間選擇無糖豆漿或是草莓都是好選擇。

#多嚼口香糖

當腦中又閃出「飢餓」念頭時，可以吃口香糖來增加咀嚼感，咬個10分鐘滿足一下想吃東西的慾望，用吃口香糖來辨識自己到底餓不餓。

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