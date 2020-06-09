可達鴨粉站出來！Pokémon Center推出1：1真實尺寸　呆萌模樣看著超療癒

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Pokémon Center官方商店是一個販售寶可夢周邊商品的網路店鋪，日前官方將皮卡丘與反派角色喵喵巨型化推出玩偶之後，另一呆萌可愛的人氣角色「可達鴨」也正式登場，採用1：1真實比例製作，若是晚上睡覺時抱著，絕對可以讓幸福感增加！

▲Pokémon Center推出可達鴨玩偶。（圖／翻攝自Pokémon Center官網）

本次由官方推出的可達鴨填充玩偶，身高與動漫相同為80公分，不過體重由19.6公斤減為4公斤，想要抱起玩偶也更加輕鬆。造型方面，官方運用大家最熟悉的「雙手抱頭」姿勢，呈現可達鴨一臉「什麼都不知道」的傻傻模樣，想要當成擺飾或是抱枕都可以。

▲以雙手抱頭姿勢，呈現可達鴨呆萌可愛的模樣，。（圖／翻攝自Pokémon Center官網）

目前可達鴨填充玩偶已經於6／5在Pokémon Center官方商店開放預購，截止日期為7／5午夜前，預計會在今年10月中旬出貨，定價為日圓30,800元（約台幣8,620元）。

另外巨型皮卡丘與反派角色喵喵，目前也在Pokémon Center官方商店推出，兩款大小分別為80公分及165公分，定價為日圓44,000元（約台幣12,360元）、日圓33,000元（約台幣9,270元），如果連同可達鴨一起收齊，肯定超級療癒。

▲喵喵長達165公分，很多人的身高都不及這個玩偶。（圖／翻攝自Pokémon Center官網）

同場加映：

南韓品牌Blitzway與玩具商5PRO STUDIO近期也帶來人氣動漫《七龍珠》的雕像供粉絲收藏。這次雙方推出的雕像為「布瑪的9號膠囊機車」，由主角悟空與布瑪首次共乘機車時的畫面製成，全長約37公分，不論在頭髮細膩度、服飾、金箍棒、機車細節都當時的景象相差無幾，還原度接近100％，定價為美金329元（約台幣9,870元）。

▲Blitzway與5PRO STUDIO共同推出布瑪的9號膠囊機車雕像。（圖／翻攝自Blitzway官網）







▲頭髮細膩度、服飾刻劃或是機車的細節都與動漫中相差無幾。（圖／翻攝自Blitzway官網）

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