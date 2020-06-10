太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量

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Nike ISPA計畫鼓吹即興創作、善用素材與加強防護，打造能克服都會氣候的產品，受到不少潮人的喜愛。這回一雙ISPA系列的球鞋出現，前衛到只有「亞洲時尚指標」G-Dragon才能駕馭，因為Nike不僅注入多項科技，還結合女性最愛的Air Rift忍者鞋特性，營造前所未有的「未來科技感」。

在 Instagram 查看這則貼文 树熊绍鸿（@koala_hsh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 3 日 下午 7:11 張貼

ISPA是Nike最具實驗性質的計畫，日前曝光的神秘鞋款便是創新之作，全鞋結合多個Nike的科技與球鞋特色，例如Flyknit編織鞋面、交叉形鞋帶系統、Air Rift的分趾鞋頭設計。而在中底緩震的配置上，Nike使用多達六顆的「Zoom Air氣墊」搭配「Shox支撐系統」組成，如此犯規的設計，絕對能提供極佳的腳感。

▲外觀由Flyknit編織鞋面、交叉形鞋帶系統、Air Rift的分趾鞋頭設計組成。（圖／翻攝自IG@koala_hsh）







▲中底配置相當豪華，採用6顆Zoom Air氣墊搭配Shox支撐系統。（圖／翻攝自IG@koala_hsh）

據傳該鞋款全球限量8,000雙，比Dior X Air Jordan 1的8,500雙來得少，就連鞋款的正式名稱、發售消息等資訊都未曝光，保密工作做得相當到位，更想讓人一睹實鞋風采了。

此外，New Balance 992不愧是今年最火紅的球鞋，繼聯手WTAPS推出聯名992後，New Balance也與加拿大品牌JJJJound合作，並以992為藍本，打造兩雙分別以綠色與棕色為主軸的鞋款，最後在鞋舌以「992」字樣點綴，相當適合搭配工裝風格的衣物，預計會在今年上市。

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