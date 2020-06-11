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這3種類型的朋友不要也罷　極度愛炫耀、愛抱怨只會讓你心更累

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@rianne.meijer、Pinterest

真正的朋友相處起來應是讓人舒服自在、真誠相待的，但身邊是否總有些朋友，反而讓你感到特別費心、疲憊？也許是因為這種人對待朋友的方式過於極端，大致可以分為「炫耀型」、「求助型」與「抱怨型」，從聊天過程中可以發現他們只在乎自己。朋友不求多，但起碼要做到互相，身邊有這種朋友的話不妨盡早說再見。

▲損友 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃炫耀型

朋友之間「分享」開心的事很正常，但是有些人希望得到的只是你羨慕的眼神與讚美，來滿足自己在別的地方被比下去的自卑感，一點雞毛蒜皮的小事也要拿出來炫耀，深怕別人不知道自己又拿了什麼好康、得到什麼好處、自己有多厲害，而且講完自己要說的之後就不在乎別人對他說什麼了。

▲損友 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃求助型

有些朋友則是自己解決事情的能力很差，不管什麼事都要找朋友幫忙，和這種人當朋友的話最累的永遠是自己，當然在做重大決策前可以聽取朋友們的建議，真的有急需時提出來好朋友們也會互相幫忙，但如果連生活瑣事都要人幫忙拿主意、出面解決，只會浪費大家時間而已，甚至是只有需要幫忙時才會出現的人，更要早早遠離。

▲損友 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃抱怨型

有些朋友們看似生活上衰事連連，但也許只是愛抱怨而已，只要一點點不順心就能變成一個可憐的故事，和別人聊天時有90%以上的內容都在抱怨別人、抱怨生活、抱怨這個世界，與這類型朋友相處，每天都得接收一卡車的負能量，時間長了心理上也容易被影響，當然會感到疲憊不堪了。

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關鍵字：

朋友, 友情, 炫耀, 求助, 抱怨
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