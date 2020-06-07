101觀景台解封首日千人排隊！1大2小才150元、再贈巴士券有夠划算

▲解封首日101買票人潮爆滿。（圖／101提供）



記者李薇／台北報導

衛福部在6月7日起宣布防疫新生活政策，許多人悶了好久，終於可以外出走走，沒想到蔚為指標的台北101一早就排滿了人潮，因為1大2小票價只要150元，吸引許多家庭客前來參觀，一路擠到大樓的逃生梯，衛福部部長陳時中也登上景觀台，成為首位嘉賓，儘管下午下起了大雨，依舊人潮滿點。

▲即使外面下大雨，也人潮不減，反而更多。（圖／101提供）

解封首日台北101就擠滿了人潮，因為景觀台舉辦優惠活動，開放每位成人可以攜帶2名兒童免費入場，等同3人票價僅需150元，一直到9月30日前都有優惠；從6月15日起，每個人還加贈一張台北觀光巴士免費搭乘券，超級划算，所以吸引許多家庭客前往參觀，5樓售票處更是從售票口一路排到逃生入口，初步估算將近有千人在排隊。

▲衛福部部長陳時中也親臨現場。（圖／101提供）



稍晚101外牆亦甚至會有點燈打字活動，寫著「遛小孩首選」、「線上預約免排隊」、「國人優惠升級」、「全新定點導覽」等，逛完觀景台、等到沒雨的時候，還可以到外面參觀散散步。

台北101大樓觀景台在5月26日宣布，國人「平日優惠票價」優惠，原價600元、特價300元，從5月28日起至9月30日期間，單人票價再從300元降至150元之外，並擴及周六周日，還可再帶2位12歲以下兒童免費入場，等同3人票價僅需150元，超划算優惠讓101解封首日就擠爆。

▲滿滿都是家庭客。（圖／101提供）



而5月28日起觀景台也推出悠遊卡付款服務，民眾可減少購票的排隊時間，或是可以先線上預約購買，就可以省下排隊搶票的時間，相當方便又快速，而且還可以看到101內部的新科技「風阻尼球」，幫助101在強風或是地震來襲都不會倒塌的厲害設計。

▲101的點燈打字活動。（圖／101提供）