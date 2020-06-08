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藤原浩IG照片連發放毒　竟是「未曝光聯名鞋、閃電版Switch」

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編輯／Duke

日本潮流教父藤原浩的生活精彩，他時常在個人IG分享音樂、近況以及美食，不過藤原浩各式稀罕單品與專屬訂製更吸引人，最近他就在IG上曝光從未出現的聯名鞋款和先前聯手寶可夢、任天堂打造的Switch，隨後爆料帳號也表示Nike與Fragment Deisgn的聯名即將到來，各位閃電粉準備接招吧！

藤原浩於5月底曝光的鞋款，是一雙從未出現過的聯名鞋款，由他主理的 Fragment Deisgn和Jordan Brand共同打造而成，整體設計採用灰色調，並用網布、麂皮搭配「閃電」標誌勾勒出多層次的獨特魅力。

由於藤原浩喜歡在IG分享專屬訂製或是不會對外發售的球鞋，所以有許多粉絲抱著看看就好的心態在觀賞這雙鞋，但是就在爆料帳號@ovrnundr.io透露Nike、 Fragment Deisgn將合作的消息後便引來討論，最終藤原浩會讓這雙鞋發售，亦或是有其他合作尚未浮出檯面，還有待官方公布。

除此之外，近期藤原浩可能受到疫情影響，所以在家遊玩Switch，因此才會在IG發布聯手寶可夢、任天堂打造的Switch照片。其中，這款Switch不是專屬訂製，而是在與寶可夢合作推出「THUNDERBOLT PROJECT」系列時，無預警曝光的黑魂版本任天堂Switch，不過此款主機為日本限定，並且已經售完，各位只能看看照片乾過癮囉。

▲藤原浩曝光新單品。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi、@pop_by_jun）

▲無預警曝光的藤原浩、寶可夢、任天堂三方聯名Switch主機。（圖／翻攝自IG@pop_by_jun）

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關鍵字：

日本, 潮流教父, 藤原浩, Nike, FragmentDeisgn, 寶可夢, 任天堂, Switch, 閃電, Jordan
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