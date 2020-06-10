照著做，繼續瘦！幫助突破「減肥停滯期」的3個小妙招

▲減肥最怕停滯期瘦不下去，容易讓人放棄又復胖。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official，以下同）



編輯／Amanda

為了維持身材、擁有理想體態，幾乎沒有一個女生沒減肥過，但減肥不可怕，可怕的是遇到停滯期！就算繼續運動、吃得更少，體重也穩穩當當地停在那，就是不下降，讓人信心全失、煩躁不已，最後放棄又胖回來了。想要突破減肥平台期，可以利用以下3個小妙招循序漸進，堅持下去，一定可以打破停滯狀態，收穫更好的瘦身成果。

▲遇到停滯期時，可改變飲食方式打破身體的適應性。



1.改變飲食方式



首先可以從飲食方式來改變，如果本來是用控制碳水化合物的飲食方法來瘦身，碰到停滯期時，可以少量吃一些碳水化合物；如果原本是選擇不吃肉的飲食法，這時候則可適量吃一些肉，利用不同於停滯期前的飲食方式打破身體的適應性。

2.增加運動類型和強度



有些人從開始減肥時，就只做同一種運動，甚至固定運動時間長短、頻率，長期下來，在同一種運動和同樣的強度下，身體逐漸習慣，效果就會越來越低。建議以有氧運動搭配無氧運動，且盡量選擇幾種不同的運動交替做，做針對不同身體部位的訓練，讓身體接受新的刺激，幫助加速度過停滯期。另外，如果對於目前的運動搭配很滿意，也可透過增加運動量、運動強度的方式來突破停滯，但這種方式就需要很強的毅力和堅持。

但要注意的是，運動後的食慾控管。運動消耗能量、燃燒脂肪，容易有飢餓感，別覺得有運動就可以大吃大喝，小心讓努力的付出都白費。

▲加強訓練自己不滿意的局部讓身材變得更緊實，看起來變瘦也能幫助降低停滯期的焦慮。



3.加強局部訓練



停滯期時持續努力少吃多動，但卻都看不到成果，容易影響心情、壓力變大，有些人會一個不小心就暴飲暴食或是放棄堅持，功虧一簣。這時候可以試試針對自己不滿意的身體部位著重訓練，像是腿部、臀部或肩臂等，讓身材的曲線變得更緊實，一方面轉移自己注意力，一方面視覺上有變瘦的感覺，能幫助心情放鬆，不因停滯期過度糾結。

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