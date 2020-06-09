這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣

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去年日本時尚百貨BEAMS與LEVI’S合作，以逆向思維來設計聯名系列，展現「The Inside Out」概念。2020春夏，雙方再次聯手打造聯名第二彈，這次放下翻轉手法，改用對半拼接迎來「Half & Half」聯名系列，當中除了結合經典的外套，還有多項不容錯過的單品，都會登陸LEVI’S台北東區旗艦店獨家販售，想穿就趕快筆記開賣日期！





▲BEAMS與LEVI’S合作打造聯名第二彈。（圖／翻攝自Levi’s官網）

BEAMS X LEVI’S「Half & Half」聯名第二彈，全系列共推出拼接丹寧外套、501直筒丹寧褲以及Logo Tee。首先是拼接丹寧外套，本次雙方以兩款擁有數十年歷史的經典版型拼接而成，分別是受工人喜愛的「Type I」及主打現代丹寧的「Type III」，因此外套上於設計上保留Type I的後腰調節環、紅旗標以及Type III的側腰調節釦、古銅釦細節，展現兩款版型在年代上的差異感。

▲由Type I及Type III拼接而成。（圖／翻攝自Levi’s）

▲保留Type I的後腰調節環、紅旗標以及Type III的側腰調節釦、古銅釦。（圖／翻攝自Levi’s）

▲T-Shirt以純白為基調。（圖／翻攝自Levi’s）

501直筒丹寧褲同樣為不同版型對拼而成的褲款，顏色較淺的左半邊為1993年的STRAIGHT復刻直筒褲，較深的右半邊為1937年的原創直筒褲，兩款褲子有著半世紀的差異，這次雙方將其合而為一，便可透過剪裁、縫線、後腰釦環等細節，將品牌歷史縮影放入其中，以展現LEVI’S百年的工藝技術。

▲顏色較淺的為復刻直筒褲，較深的是原創直筒褲。（圖／翻攝自Levi’s）







▲透過剪裁、縫線、後腰釦環，可以看到Levi’s的歷史縮影。（圖／翻攝自Levi’s）

該系列預計會在6／12於台北東區LEVI’S旗艦店限量發售，品項包括丹寧外套、501直筒丹寧褲以及Logo Tee，定價分別為台幣11,000元、台幣9,500元、台幣1,900元。

此外，受到Travis Scott、A$AP Rocky等一票饒舌歌手喜愛的Kapital，是個繼承美式復古風格的日本品牌，因此在丹寧褲的設計也相當厲害，隨著2020春夏系列發布後，Kapital也在官網上架新一季的丹寧褲，當中不僅加入日本風及傳統工法，當然還有標誌性的骨頭元素與笑臉標誌，想看更多單品都可以到品牌官網查詢。

▲Kapital深受美國饒舌的喜愛。（圖／翻攝自Kapital官網）

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