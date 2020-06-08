侯佩岑求「生髮秘方」嘆回不去　網友：多吃這些食物超有效

▲侯佩岑對比昔日髮量（右），大嘆真的回不去。（圖／翻攝自FB/侯佩岑，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

甜姐兒侯佩岑日前在臉書詢問大家生髮秘方，直言生完第二胎之後，髮量真的回不去。其實不只是她，許多女性都有落髮問題，細數掉髮原因有很多，包括壓力、遺傳、營養不足，或是產後落髮，研究顯示，只要在飲食上做改變，就能改善落髮問題。

▲生完兩胎後的她，髮量明顯變單薄。

頭髮本身就是由大量的蛋白質所組成，熱量、蛋白質和微量營養素的不足，都有可能會影響到毛髮生長。臉書網友建議她可以去看中醫調理一陣子氣血，以及平日多吃黑色的食物補氣，像是何首烏湯品、黑芝麻、粉、黑木耳、昆布、海苔等，有吃真的有差。

美國生活健康類媒體《Prevention》曾提出掉髮困者可以多吃6種食物，助你早回一頭濃密秀髮。

1.鮭魚

頭髮和指甲都是由蛋白質纖維構成，因此想擁有一頭健康秀髮，吃下足夠的蛋白質是必要的。來自海洋中的優質蛋白質，鮭魚就是很健康的選擇。

▲堅果隨手可得，多吃營養多多。（圖／Unsplash，以下同）

2.堅果

研究數據顯示，多補充omega-3、omega-6脂肪酸及其他抗氧化物，其中有9成落髮問題者都有改善，也就是多這些營養素能使秀髮更健康，像是核桃、亞麻籽、葡萄籽油、葵花籽、芝麻營養價值都很高，多吃能抑制落髮。

3.菠菜

有落髮問題的人，體內的鐵質和維生素D的濃度較一般人來得低，菠菜富含鐵質和維他命C，搭配雞蛋和香菇等含豐富維他命D的食物，對於改善掉髮有很大助益。

▲補充適量的鋅，能使秀髮更健康強韌。

4.牡蠣

鋅也是影響頭髮生長的關鍵成分，許多研究也指出，有落髮症狀的人，多半體內的鋅濃度較低，換句話說多吃含鋅食物，對健髮有益，像是牡蠣、燕麥、葵瓜子、青豆都是好選擇。

5.油

攝取適當油分，對秀髮生長好處多多，油更是保護秀髮的好物，像是范冰冰護髮最愛的椰子油，就能夠防止頭髮的蛋白質流失。

6.海帶

海帶含有多種健康頭髮所需的營養素，像是維生素A、C都是製造皮脂的原料，維生素B和E則是幫助秀髮健康，鈣質更能製造頭髮，近期有研究顯示，輕中度落髮困擾者，多吃海帶不僅能增加髮量，髮絲也相對變粗，變得更強韌。

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