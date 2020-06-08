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日系美妝成功放火！黑色腮紅、蛋型噴霧未上市先轟動

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▲▼日系黑色腮紅、蛋型噴霧成功引話題 。（圖／翻攝自IG）

▲吸睛的獨特外型，成功引起討論話題。（圖／翻攝自IG/vocemagazine）

編輯 / Lily

日本美妝新奇可愛，是許多女生死忠支持的原因，近來IPSA的變色腮紅和黛珂的美型噴霧，攻佔IG版面，特殊的黑色腮紅會隨著體溫變色，討論度超高，而外型激似香奈兒的蛋形包裝，居然是保濕噴霧，讓人服了日本人的巧思。

最近攻佔IG版面的黛珂護膚新品，粉紅色的鵝蛋形狀，讓人摸不著她是什麼東西，正面是亮面，背面卻是磨砂質感，可說是費盡了巧思。引起網友們熱烈討論，究竟它是什麼？

可愛的外型引發注意，讓首波宣傳奏效，原來這居然是保濕噴霧，小小瓶身中裝的是保濕化妝水，方便女生隨身攜帶。妝前用瞬間保濕，妝後噴更能增加底妝服貼度，更是補妝時的好幫手。

別看它外型小巧，噴嘴有獨特的霧化效果，能幫助保濕成分更容易被肌膚吸收，化妝水還帶著淡淡花香調，噴了身心舒暢，尤其適合夏季使用。

IPSA的腮紅盤一直是品牌的明星商品，主打不同膚色選擇不同色號，幫助打造精緻輪廓，這回腮紅變成黑色，十足吸睛，成功引發熱度、

原來這是IPSA與服裝品牌Beautiful People推出的限量彩妝，外盒是細緻的皮紋，呼應經典的夾克系列。IPSA運用嶄新技術，黑色腮紅是以高亮度著色的半透明粉末製成，只要接觸肌膚就會根據臉部濕度，變成最貼合的紅潤氣色。

關鍵字：

日系, 日本, 美妝, 話題, 腮紅, 保養, 噴霧
fashion.net

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