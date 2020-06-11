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《小紅書》超簡單瘦腿運動　號稱「躺著靠牆」就能瘦

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▲▼《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

▲躺著靠牆就能瘦的懶人瘦腿運動，零基礎也學。（圖／翻攝自IG/k_jenny、小紅書/楠風，以下同）

編輯 / Lily

躺在床上睡不著，不如就趁著這時來練腿吧！《小紅書》博主介紹的懶人瘦腿靠牆瘦腿運動，就是要你躺著做。這幾個動作特別針對大腿前側、外側肉較多的女生使用，跟著做讓腿變細，夏季換上小短裙，讓腿部線條幫你加滿分。

許多女生不見得是腿特別粗，但是腿型就是不夠漂亮，尤其是大腿前側和外側容易脂肪堆積，骨盆看起來寬，褲子更是不太好買，跟著做以下簡單步驟，幫助改善假胯寬，重點是躺著靠牆就能做，快點學起來。

▲▼《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

1.交替腿抱膝（30秒做2組）

將雙腳放在牆上，一條腿向前拉伸，雙手抱住膝蓋，兩隻腳交替變換。

▲▼《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

2.靠牆開胯（30秒做2組）

雙腳靠在牆上，雙腿慢慢往兩邊拉開延展。

▲▼《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

3.屈膝擺腿（30秒做2組）

雙腿屈膝併攏靠牆，雙腿向兩側打開，接著再併攏，動作反覆兩次。

▲▼ 《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝小紅書）

4.靠牆拉伸（30秒做2組）

雙腿放在牆上，一隻腳伸直，另外一隻腳往回勾，交替變化。

▲▼《小紅書》「躺著靠牆」瘦腿運動 。（圖／翻攝自ig、小紅書）

以上4個簡單瘦腿運動，完全不需要基礎，運動強度也不大，柔軟度不好的女生也可以練起來，另外開胯時記得拉伸要控制在自己能接受範圍，強拉容易拉到肌肉，建議練完也可以泡腳來增加血液循環。

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關鍵字：

瘦腿, 小紅書, 運動, 簡單
fashion.net

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