哈珀穿4000元花卉洋裝變小清新　貝克漢視角滿是愛心

▲哈珀拿著小花呼應身上Bonpoint洋裝的清新花朵圖案。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢（David Beckham）一家人依然在英國鄉間豪宅自主隔離，他在家靠下廚烘焙打發時間，偶爾也與兒女外出運動、散步，與家人相處的時間多了，他也變成曬娃魔人，po出拿著小花的女兒哈珀（Harper Seven Beckham），並貼上大大的愛心寫下「Pretty Girl」（漂亮女孩），小女孩果然穿得漂亮，是法國精品童裝Bonpoint約4000元的印花洋裝。

▲哈珀穿的Bonpoint粉紅花卉洋裝，約4,000元。（圖／Bonpoint官網）

哈珀是Bonpoint的超級VIP，參加媽媽維多利亞貝克漢所穿的長洋裝、受洗時穿的上萬元珠繡禮服與斗篷，都出自Bonpoint的設計，這回她所穿的粉紅花卉洋裝，是採用英國知名印花布料Liberty剪裁而成，紮著麻花辮的她同時拿著剛採的小花，展現小女孩的清新風格，難怪爸爸貝克漢視角滿是愛心。

▲哈珀穿特別向Bonpoint訂製的禮服與斗篷參加受洗儀式。（圖／翻攝victoriabeckham IG）



▲哈珀（左）曾穿約17,000元Bonpoint花卉長洋裝參加媽媽的服裝秀。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

另一法國童裝Bonton也是哈珀愛牌，多次被目擊出現在巴黎總店與洛杉磯分店掃貨，今年春夏亦選用Liberty布料打造多款優雅的花卉洋裝，由台灣複合式童裝網站Bungo minimall引進；而位於台北東區的精品童裝店Supermakids則呈現葡萄牙品牌Wolf & Rita充滿熱情的花卉襯衫等單品，花朵主題依然是童裝界不敗的設計元素。

▲Bonton Anaele Liberty花朵洋裝（左）5,280元，Wolf & Rita Adosinda Flowers襯衫2,980元。（圖／Bungo minimall、Supermakids提供）

