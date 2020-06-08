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IU穿「香蕉色」代言「香蕉牛奶」　可愛連拍粉絲都融化

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▲IU香蕉牛奶。（圖／翻攝自IG）

▲IU代言香蕉牛奶。（圖／翻攝自IG@eco_danji）

記者王則絲／台北報導

知名女星IU（李知恩）近期為南韓BINGGRAE最有名的「香蕉牛奶」拍攝代言廣告，形象照片、花絮一釋出便引來粉絲們大力稱讚：「我們女神太可愛了！」、「國民女孩代言國民飲料。」IU穿著鮮豔的「香蕉黃」色服裝，在鏡頭前熟練展開可愛連拍，連女生們都要被這畫面融化了。

IU身為實力派歌手與演員吸粉無數，亮麗的五官與親切形象深受大家喜愛，這次代言為呼應「香蕉牛奶」的代表性色彩，換上了多套黃色系服裝在鏡頭前擺拍，展現最招牌的可愛魅力，其中這套絲緞光黃色短洋裝來自Maje，IU在胸前點綴了白色蝴蝶結，又更增添了俏皮女孩感，駕馭起黃色一點也不顯暗沉。

▲IU香蕉牛奶。（圖／翻攝自IG）

▲Maje洋裝。（圖／翻攝自Maje官網）

「香蕉牛奶」是許多人去南韓遊玩時必喝的便利商店飲品之一，也被人們稱為「國民飲料」，找來IU擔任代言是再適合不過！IU日前也在個人IG上分享了自己與香蕉牛奶造型玩偶的自拍，同時為品牌倡導正確的垃圾回收方式，呼籲大家在喝完香蕉牛奶之後，記得把上方的封膜撕下來，丟棄到一般垃圾，瓶身部分則可作為回收再利用。多張近照顯得IU的臉蛋通透無瑕，可愛之餘也散發些許女人味，讓粉絲們狂讚：「IU太美」、「皮膚太好了！」、「好想要同款香蕉牛奶玩偶。」

▲IU香蕉牛奶。（圖／翻攝自IG）

▲IU與香蕉牛奶玩偶自拍。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

IU上週出席南韓第56屆百想藝術大賞時，穿著一身GUCCI亮面長禮服登場，好似回到《德魯納酒店》中華麗時髦的滿月社長，不過網友們普遍認為這套裙裝因為是IU穿才好看：「兩條黑線讓我強迫症發作。」、「裙子不好看，但女神還是很仙。」

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關鍵字：

IU, 李知恩, 香蕉牛奶, BINGGRAE, 代言, 黃色
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