直播見！CHANEL 2021 度假秀今晚6點登場　背後靈感是卡爾

▲香奈兒（CHANEL）藝術總監維吉妮維亞德操刀的2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》在今（8日）台灣時間晚上6點登場。（圖／品牌提供、翻攝自香奈兒IG）

記者鮑璿安／台北報導

疫情影響，時尚界多場大秀紛紛更改方式舉行，香奈兒（CHANEL）藝術總監維吉妮維亞德（Virginie Viard）上任後的首場旅遊秀2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》將於今（8日）台灣時間晚上6點登場，雖然該場大秀原定於義大利卡普里島呈現，如今遺憾通過直播方式進行，仍是讓時尚迷相當期待。

▲此次大秀是藝術總監維吉妮維亞德上任後的首次旅遊秀，且背後靈感正是已故的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld） 。（圖／品牌提供、翻攝自香奈兒IG）

香奈兒（CHANEL）藝術總監維吉妮維亞德（Virginie Viard）操刀2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》終於在今（8日）台灣時間晚上6點登場。事實上該場大秀原定於5月在義大利卡普里島舉行，受到疫情影響只能臨時喊卡，待疫情趨緩才更改為線上直播方式進行。這是藝術總監維吉妮維亞德上任後的首次旅遊秀，《Balade en Méditerranée》意為「漫步在地中海」，且背後靈感正是已故的老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld），1997年時卡爾曾在卡布里島的Villa Malaparte度過了5天時間，導演Jean-Luc Godard的電影《輕蔑》也在此取景，顯得意義深遠。

在 Instagram 查看這則貼文 CHANEL（@chanelofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 6 日 上午 9:01 張貼

從曝光的預告形象短片中，短短18秒鐘以復古且簡潔的鏡頭感展開，沒有多餘花俏美景，一望無際的海洋與周遭花草呈現最悠然呼應，蟲鳴鳥叫與海聲起伏更能放鬆腳步感受當下。2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》將於晚上6點準時登場，時尚迷也能藉此緩解疫情期間的枯燥心靈。

▲STELLA McCARTNEY 2020年冬季服裝靈感來自自由思想的女性；配件注入各種可愛小動物展現垂墜靈動設計 。（圖／品牌提供）

另外，同樣備受矚目的STELLA McCARTNEY 2020年冬季服裝靈感來自自由思想的女性，透過插畫大師Erté （艾特）的筆觸描繪出許多未曾使用過的圖案，再注入一系列飽和色彩礦石、粘土、細沙等大地色調配以紫丁香和薑黃色，充分療癒冬季時節。此外，本季在剪裁上以疊層形式展開，腰身搭配皮革綁帶將整體線條上移，經典剪裁西裝以廓形外套為主，正中女孩們最愛的極簡設計或是更為工裝風的伐木工風格子，運用多樣化的印花排版設計，讓精簡的輪廓中帶有趣味感。配件更是仿佛動物園一般找來了猴子、鱷魚等一躍而上耳朵，讓耳飾充滿趣味性，垂墜設計更增添美感，也是一大亮點。