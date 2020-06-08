透明感Swatch超大錶徑刷存在感　BABY-G果凍色好甜

▲Swatch BIG BOLD JELLY以全透明47毫米錶盤和半透明的矽膠錶帶為系列特色，單只3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

炎熱夏天用的東西、穿的衣服甚至是視覺上都講求涼感，Swatch直接展現穿透美學，推出BIG BOLD JELLY系列腕錶，雖是透明設計但不代表隱形，擁有超大的47毫米錶徑，時標與指針也覆上黑、白、亮眼橘、黃、藍、或綠等霓虹色調，存在感很強烈！

▲Swatch暖心橘ORANGEINJELLY腕錶，3,450元。



Swatch BIG BOLD JELLY系列腕錶擁有霧面半透明錶殼，瑞士製造的機芯從面盤透了出來，搭配親膚的矽膠錶帶，呈現清透的視覺效果，細看傳統錶冠位於3時位置，此腕錶改於2時位置，讓人聯想如計時碼錶的按把，加上驚人的47毫米錶徑，流露街頭運動風，又是一款男、女都能駕馭的時髦錶款。

▲Swatch搭配紅、藍，黃指針的穿透白JELLYFISH腕錶（左）3,450元，透淨藍BLUEINJELLY腕錶3,450元。



半透明的果凍色調錶款在夏日也深受歡迎，CASIO（卡西歐）旗下BABY-G則以夏日海邊為靈感，推出BA-110SC海玻璃系列腕錶，海玻璃是被海浪、砂石打磨數十載而呈現獨特紋理與形狀的磨砂玻璃，品牌將其獨特色調運用在腕錶中，打造藍綠色、粉紅色和白色半透明塑料材質，並於面盤點綴閃閃發亮的金色金屬零件，呼應海玻璃反射光線的效果。

▲BABY-G透明果凍感的BA-110SC腕錶，單只4200元。（圖／CASIO提供，以下同）

