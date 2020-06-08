三杯就回本！柏克金燒肉屋12款啤酒「499元喝到飽」　一解封就開趴

▲柏克金旗下供應鮮釀啤酒餐廳，首度推出喝到飽。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣啤酒品牌柏克金自上市後，主打德國釀造技術與高品質，在市面上銷售擔單價不輸國外知名啤酒，其旗下2間餐酒館包括「柏克金啤酒餐廳」與「柏克金燒肉屋」，近期因應新冠肺炎在台解封，也推出期間限定吃到飽優惠，燒肉屋祭出18款飲品喝到飽，包括12款柏克金鮮釀啤酒，單人只要499元，等同喝3杯就回本，邀請民眾一起去開趴。

中央流行疫情指揮中心宣布6／7台灣正式解封，餐飲觀光業準備迎接疫情後首波消費熱潮，為拉抬上半年受疫情影響低迷業績。柏克金餐酒集團旗下「BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳」從6／12起至7／12期間，推出吃到飽組合，包括5款經典歐陸肉食料理與精選配菜，以及12款柏克金在地鮮釀德式啤酒，加上與4款軟性飲品，每人899元就能吃爽爽。

吃到飽料理包括美國特選乾式熟成牛排、自製 BBQ 啤酒醬烤肋排、勃克啤酒風味雞腿排、伊比利豬熟火腿、經典德式香腸五款歐陸肉食料理。以及發福歐陸肉盤、煎烤當季時蔬、自製歐式酸菜、酥炸海鹽薯條等配菜。

另一間旗下「BUCKSKIN YAKINIKU 柏克金燒肉屋」，則推出每人499元可無限暢飲18種飲品，無論有喝酒或沒喝酒的朋友都能在同桌盡情暢飲。

而另一台灣精釀啤酒品牌金色三麥，旗下知名網美店「petit doux．微兜」，則針對即將來臨的暑假市場，推出早午餐組合，包括4款鹹食早午套餐組以及2款經典⽡帕鬆餅早午套餐組，螞蟻胃或鹹食控都能⼀站滿⾜。另為學⽣打造量⾝優惠，出⽰在學學⽣證內⽤可享免費嗡嗡香淇淋；畢業⽣更可憑當屆畢業證書享飲料暢飲優惠。

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