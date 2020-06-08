星巴克慶解封11點起「買一送一」　6／8單日限定買起來

▲星巴克解封後首個上班日推買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝解封日的上班第一天，星巴克推出6／8限定一日「熱情解封好友分享日」，門市從上午11點起到晚上8點，單筆購買兩杯相同規格飲料，其中一杯由星巴克招待。另一間伯朗咖啡館，也在6月份每周一持續推出「分享日飲品買一送一」優惠。

中央流行疫情指揮中心宣布6／7台灣正式解封，餐飲觀光業準備迎接疫情後首波消費熱潮，許多業者為了上半年低迷的消費現象均推出好康，星巴克延續5月狂推優惠的氣勢，在解封日後的第一天上班日，也推出限定買一送一優惠，單筆購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，讓小確幸放大1倍。

買一送一限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料，部分門市無提供此優惠服務。

此外星巴克優惠不僅於此，6／14前在數位平台上舉行「夏日巡禮數位活動」，針對下載Starbucks APP的使用者，在APP首頁下方「連結」選項進入「數位體驗」，便可開啟活動頁面，點選咖啡壺圖案就可參加抽獎，有機會可抽中飲品、餐點、咖啡豆與商品的優惠券，包括飲品買一送一、全飲品第二杯半價等，天天都有一次抽獎機會。

6月份伯朗咖啡館每周一持續推出「分享日飲品買一送一」優惠，多數門市還加碼祭出全新品項指定套餐買一送一，豪華晚餐包含主餐、沙拉、主廚湯品、現煮咖啡與精選蛋糕，此外在6／20補班日與6／29端午連假後開工日當天，也有飲品買一送一促銷。