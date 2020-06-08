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專訪／丁春誠疫情期間上演義大利奇遇記　用「雲端旅行」尋找美感

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▲丁春誠兼顧演員和策展人雙重身份，受到疫情影響打亂工作計劃，卻更能反思內心。（影／記者許靖騏攝）

記者鮑璿安／台北報導

提及丁春誠，外界第一印象應該就是「時尚F4」，從骨子裡散發的紳士氣質讓他很難與時尚脫離關係。此次接受《ET FASHION》專訪，丁春誠多了策展人身份，日前更發起「雲端旅行」活動，以喚起大家對生活的最真實渴望。

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠多了策展人身份，期望在明年（2021年）舉行個展，近期則是當居家煮夫。（圖／記者周宸亘攝）

丁春誠深邃五官配上190cm身高，近乎完美的外型是推進也是阻礙，許多人將他框架於藝人、偶像，其實丁春誠一直很低調在做自己的事情。談起最近在忙什麼，丁春誠露出標準暖男微笑：「最近都在忙策展的東西，希望明年能有自己的個展，但受到疫情影響打亂了腳步，反而能靜下心多想想該做什麼。」言談間其實很平易近人，丁春誠更透露，最近大部分的時間都在打掃，這一陣子常常為自己料理一天三餐，廚藝似乎有更進步了一點，「等下就要回家自己煮麵吃！」顯然化身煮夫也相當樂意，竟與常人沒有太大區別。

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠日前發起「雲端旅行」活動，表示自己最想在疫情過後前往日本，單純是為了食物以及美術館。（圖／記者周宸亘攝）

在疫情擴散期間，他正好飛往義大利出差，見到當地民眾開始搶購民生必需品，甚至在一些人煙稀少的地區，店家索性就拉下鐵門不做生意了，各地人心惶惶。於是丁春誠發起「雲端旅行」活動，希望在全球疫情還不明朗的時刻，能散播一些美好，所以號召大家在社群媒體寫下自己疫情結束後最想「跟誰去哪裡做什麼事情」，那麼自己的答案呢？丁春誠簡單一句話回應，「目前最想去的地方應該是鄰近的日本，單純是為了食物以及美術館。」

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠穿著台灣設計師Peter Wu作品，短外套NT$55,980／ 針織衫NT$18,980／白褲NT$23,980；腳踩TOD'S No_Code X 男士休閒鞋 NT$25,900。（圖／記者周宸亘攝）

受訪時丁春誠穿著台灣設計師Peter Wu吳昕威作品，簡單的風衣外套與純白毛衣勾勒線條，腳踩TOD'S 休閒鞋順勢帶出男模氣質，至於在家也會穿得如此完美嗎？丁春誠逗趣表示：「我在家會這樣穿噢！」但其實他的時尚度看心情而定，也有在家光著膀子亂晃的時候，只是外界不得而知。對於設計師Peter主張用直覺來詮釋穿衣態度，這點與丁春誠不謀而合，他坦言：「所有的藝術本質都是一樣的。」兩人都擅長在旅行中尋找創作靈感，因不同在地文化而觸動，進而產生新的創作靈感。

穿上Peter Wu作品，包括剪裁、材質以及流行趨勢，種種元素都讓丁春誠受到啟發，不只是穿上衣服，更是文化上的雙向交流。但丁春誠絕對是十足的「計劃派」，旅行時一定會提前決定好每一天的行程和穿著，在行李箱內帶好需要的衣物數量，且10分鐘就能出門，從裡到外都散發完美主義氣息。

▲▼丁春誠專訪 台灣設計師Peter Wu &TOD`S。（圖／記者周宸亘攝）

▲丁春誠形容自己是「很難被理解的人」，表演和策展都是自己喜愛的事情。（圖／記者周宸亘攝）

然而演員與策展人身份更喜歡哪個？丁春誠認為表演一直都是自己熱愛的事情，只要和「美」有關都很感興趣，且表演之餘會持續將重心放到創作和策展。最後，讓丁春誠用一句話來描述自己，他沉默片刻後做出回答：「很難被理解的人」。

關鍵字：

丁春誠, 策展, 旅行, 雲端旅行, 台灣設計師, Peter Wu, TOD’S , 疫情, 新冠, 肺炎, 武漢
fashion.net

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