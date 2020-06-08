安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

牡羊 3.21~4.20

本週羊兒人氣可說是惦惦吃三碗公，在朋友宮吉星加持下，新舊朋友互動熱絡、工作夥伴默契十足，連停滯已久的感情、異性緣，在這週也都比往常來得熱絡。別一昧把社交活動排拒在外，生日派對、聚餐、婚禮之類的活動，對單身者來說，會是一個感情的良機。不過這陣子閒言閒語也特別多，小心八卦沾惹來是非！

金牛 4.21~5.20

二宮中迎來太陽、水星的加持，就算逆金星也攪和在其中，還是不減牛座本週在財運上的強勢表現！此時的牛兒企圖心強，工作上只要有明確的目標，就能有值得期待的驚人表現，只是最近花錢添行頭的欲望大增，最近得好好控制荷包，才不致被一時的物欲沖昏頭。感情方面與伴侶相處太習慣，也許需要一些新的刺激。

雙子 5.21~6.20

12星座中運勢表現起伏劇烈的，莫過於雙子座的你了!本週各行星占據一方，太陽助長了工作事業運、水星給了你學習及專業上的靈感，金星同時逆行於同一位置，則意味著近期運勢的關鍵落在感情上，與情人平順融洽的相處能助旺你整體運勢，但相對單身者或情感一言難盡的雙子，各方面表現也就多少扣了些分數。

巨蟹 6.21~7.21

過去的蟹蟹總停不下來的為家人、情人、朋友著想，忘忘忽略了照顧自己的心、自己的情緒，這週在金星逆行之下，過去沒做好的地方都將一一浮現出問題，想要讓心獲得平靜，你得讓自己適度的睡眠、適度的飲食，對單身者來說此時倒也算是小小的桃花期，有對象者很可能感覺到來自另一半的壓力。

獅子 7.22~8.22

獅子座的你最近人際活動並沒有隨著夏天腳步將近，而有愈來愈多邀約，反而是呈現沒人理會的狀態，一方面也是你自己太忙碌，以至於落了單；或者自己正面臨兩袖清風的金錢窘境，雖然與旁人的互動不算十分頻繁，但額外的花費可能增加不少，是最近荷包裡的錢都是莫名其妙花掉的，得好好檢討。

處女 8.23~9.22

單身者處女座本命原地踏步的可能性比較高，就算想要在工作看到成效，還是得按部就班一步步完成。有些小人會在你背後玩起扯後腿遊戲，雖然不致捍動你過去打的根基，但一而再再而三的挑釁，只怕會激起你的情緒，最後吃虧的反而是自己。盡人事、聽天命，把份內的事做好，就是這週最大的任務。

天秤 9.23~10.22

初夏的秤座有一點懶，但也有更多計劃想開始進行，本週的你對於未來的行動充滿興致，職場上蓄勢待發，是一個十分有利於行動的好時機，只要有好的開始，就能持之以恆。感情上有對象者對情人的話言聽計從，對方是你的解語花，也會是指點你迷津的貴人。單身者對於年紀長自己一輪的長輩莫名有感，會有不一樣的邂逅。

天蠍 10.23~11.22

蠍座內心其實存在著各種疑慮，因此眼前就算有大好機會出現，你還也是觀望再觀望，但得記住，機會是不等人的，這週的你運勢表現好、壞就在你的一念之間，投資上出現利基點，但也要看蠍座有沒有信心堅守！已經有戀情的蠍座，想要打破距離感，不妨一起相約出遊，將會讓彼此有更多的溝通與互動，感情也更上層樓。

射手 11.23~12.21

幸運似乎未能站在射手這一邊，本週的你與其每天忙忙碌碌、汲汲營營於工作，不如趁著初夏疫情慢慢解禁的日子出去走走，也順勢換個心情，這週的你無論工作或人際都感覺上都有做不完的事，如果能成功的一個人當數個人來用，那真是很有成就感的一件事。不過得注意突如其來的感情變動，能處變不驚就等於先贏了一半。

摩羯 12.22~1.19

魔羯座雖然自帶上進心在工作領域及各個場合，不過這週你的整體運勢原地踏步的機率較高，想要拼出一番氣候時間尚早，有些小人還會在你背後玩起扯後腿遊戲，一而再再而三的挑釁，只怕會激起你的情緒，最後吃虧的反而是自己。感情上與情人相處如魚得水，但單身者最佳的緣分尚未浮現。

水瓶 1.20~2.18

才華洋溢、聰明靈活的瓶子讓本週的你走到哪兒都能受到肯定，有金星與太陽在宮位中的加持，本週的你行動力旺盛，會在任何一件小事情上盡心，也因為十足的投入其中。此時雖很受歡迎，但是真正能接近妳的人不多，就算有人對你展現好感，妳也常常冷眼旁觀，表面上看起來是順其自然，但其實根本是有意迴避感情啊。

雙魚 2.19~3.20

雖然雙魚一直以來都憧憬著浪漫如童話般的感情表現，無奈行星的正逆行往往打亂了可能的期待！本週的你感情、工作運勢走向大致還不錯，只是你容易想得比較多，而且外在狀況較為複雜，導致你錯失第一良機。此時的忙碌也會讓你少了談戀愛的心情，桃花運旺盛，但戀情真的要成功，似乎並不容易。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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