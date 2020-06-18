職場中最容易玻璃心的主管星座TOP 3　第一名芝麻小事都崩潰

每個人的個性都是獨一無二，也各自擁有不同罩門，而在職場中除了工作能力外，與人交際開拓人脈也是很重要的事情！當12星座變身成主管時，哪3個星座特別容易想太多，一不小心多愁善感玻璃心，誰又是天使主管大公開！

TOP 3 巨蟹座

擁有蟹座的主管可說是員工們好幾世修來的福氣！因為巨蟹座可說是12星座中最溫暖也是具母性力量的星座，而巨蟹座主管對於部屬的關心，也往往超越工作，不僅關心你在職場上的能力表現，也在意著員工們平時的食衣住行、感情狀態，結婚紅包如果不知該炸誰，那麼炸你家的巨蟹主管準沒錯，他不但樂於致上大紅包，就算請他當主婚人、證婚人，他也會義不容辭！如此把部屬當作兒女一樣的蟹座主管也就不能怪他們有顆玻璃心，隨便一個講話沒大沒小、對薪水斤斤計較，或是開口提離職，這彷彿真心換絕情的戲碼，都會讓他們玻璃心碎一地啊！

TOP 2 天蠍座

職場中的天蠍擅長從細微處觀察別人，一旦成為主管，天蠍則懂得運用他們的細膩收攏人心，比方說在部屬需要的時刻給予溫暖、脆弱的時刻提供援助，或是因材施教，用對方能接受的方式，把毫無經驗的新人拉拔成能獨當一面的專業者，可說是最強大的導師！不過天蠍所有的栽培和付出可不是免費贈送的，他們需要屬下對他百分百的忠誠，如果說情人眼裡容不下一顆砂，天蠍主管眼裡就是容不得屬下有任何吃裡扒外的可能，因此向天蠍隨口吐個槽、或有什麼不好對他說的秘密、員工們私下過從甚密等，他的小宇宙都可能崩塌瓦解，殊不知員工只是想開開小玩笑、經痛不好意思說、把案子討論出共識再和他報告，這樣的行徑不是玻璃心那什麼才是玻璃心？

TOP 1 雙魚座

姑且不論是職場還是情場，雙魚座都可說是玻璃心TOP1的星座，有一派說法是說雙魚根本是水做的，溫柔、細膩卻不穩定，因此任何芝麻綠豆大的事情，在他們心中都可能被無極限的放大，然後內心總容易就像玻璃碎滿地！工作中的雙魚座或許少了一點愛情中的痴狂瘋顛，不過他們往往會比其它人投注更多心力在自己重視的部分，特別是雙魚座主管，背負了全體部門的業績與未來，會更在意大家的表現，這時候如果有人表現不如他的期待，或像顆老鼠屎般搞砸他交代的事，就完全踩中雙魚痛點，他們將會像痴情女是遇到負心漢一樣內心被整個撕裂，不過別忘了碎玻璃可是很有殺傷力的，惹惱了雙魚座主管，後果可是不堪設想的。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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