「大家好，我是韓勾ㄟ～金針菇！」　韓國女孩到台灣的單程票

「大家好，我是韓勾ㄟ～金針菇！」每次影片的開場都充滿朝氣與笑容，韓國女孩金針菇，從留學生到新住民YouTuber，不斷用生活發掘並分享台灣的新鮮事。

「我來台灣發現有很多文化差異，網路上都寫得不夠清楚，就覺得，我是在這邊生活的人，我應該要來講吧？」

這樣一個歪頭思考的時刻，成為金針菇拍影片的契機。從最早的吃播開始只是當成興趣在做，幾百個點閱次數就興奮不已，到現在訂閱人數突破60萬大關，她用甜美而自然清新的風格，以推廣台灣的美為初衷，搭建起兩種文化互動的橋樑，擄獲無數台韓網友的眼球收看，更在韓劇《愛的迫降》熱播的同時，因為訪問北韓脫北者一夕爆紅。

最近慶祝60萬訂閱的QA影片裡，金針菇說可以辦粉絲見面會了，偷偷試探會有什內容？她笑答要先保密，不過想跟一直支持她的「菇粉」們互動。當拍片、剪片變成全職工作，她說反而更有趣了，如果想的主題中了，就會很有成就感，更有動力拍攝其他企劃。未來還有很多主題想做，想去澎湖、綠島這些外島打工換宿，或者，也有可能挑戰台語歌：「泅來泅去～泅來泅去～」金針菇現場生動地唱了兩句盧廣仲的〈魚仔〉。

那麼熱，那麼近

金針菇與台灣的緣分很早就立下了，小時候來過兩次，也曾在文化大學的語言中心學中文一個月。對台灣的第一印象，絕對是燠熱的島國氣候。剛到台大時，她扛著行李走在校園，又熱又氣喘吁吁地找不到女生宿舍在哪裡，向一位阿姨問路，對方親自帶她走到宿舍，那時便心想：「哇，真不愧是台灣！」讓金針菇在心中無限讚嘆的，是台灣人的熱情與友善，「台灣人跟人的距離，比韓國再近一點。」她說。

五年過去，金針菇很像台灣人了，不仔細留意口音或臉型，很難發現她不是台灣女孩。「我滿喜歡學台灣人講什麼或怎麼行動，然後輸入到身體。比如說有人路過講『哇靠，好爽喔』，我就會輸入進去，然後如果有機會就會用『哇靠，好爽喔。』」她分享自己如何學習台灣人的生活習性，幽默又率真。五年觀察下來，金針菇給台灣人的評價是「友善開朗」、「真的很活潑欸」，還有「真的很會做自己！」

與家的距離



「像韓國的話，如果大學畢業，大部分都想要去大公司，而不是真的自己想要做什麼。我發現問台灣人你要幹嘛的時候，他的回答不會是大公司。台灣人比較注重我自己這個人。」也因此，金針菇為自己下了一個決定，留下來當一名全職YouTuber。跟循著心裡的感覺，不知不覺中，她已經把台灣這個異地過成永久的家了。「現在回韓國就會覺得是國外，回台灣才會有回家了，很舒服的感覺。」對曾經的遊子而言，這種情緒是複雜的，她說這話時收起了一點慣有的笑容。

金針菇提到最近滿想韓國的，因為疫情的關係很久沒有回去了。「我在台灣真的懂了很多東西。以前可能挑食不吃媽媽煮的泡菜鍋，後來才覺得媽媽煮給我的東西都好好吃，然後為什麼沒有好好聽媽媽的話。」她說，想家的時候吃韓式料理就會好一點。而遠在首爾的家人，也用著他們的方式想念金針菇，每天早上都會打開她的YouTube頻道，聽著金針菇的聲音配飯，即使她回韓國時也是如此，因為爸爸說：「要幫妳弄點閱率啊。」

逮丸ㄟ，韓勾ㄟ



或許在某個平行時空裡，金針菇仍是個居住在首爾的女孩，白天上補習班準備考執照，好進入像三星、LG這樣的大企業；晚上回到家，一邊吃媽媽煮的泡菜鍋，一邊不情願地挑食嘟噥著。然而，首爾女孩在這個現實裡，因為一個「到台灣學中文」的決定，高中開始努力管理成績、考中文檢定，終於踏進台大的椰林大道並就讀中文系。即使不會跳舞，因為喜歡社交加入熱舞社，在校園裡認識了很多台灣朋友。然後，在大四下學期的某天拍了試喝蘋果西打、津津蘆筍汁等等台灣飲料的影片，接著帶來訪的家人遊玩台灣、與韓國朋友體驗台灣夜生活、考機車駕照，以及讓她爆紅的訪問脫北者系列影片……

她變成這個世代最受歡迎的新住民，逮丸的Youtuber──韓勾ㄟ金針菇。

Q：用一句話介紹台灣迷人的地方？



在台灣可以看到很有台灣味的街頭，綠綠的人行道，古早味道的公寓，是最迷人的地方。

Q：給芒果的一句話



你是我最愛的台灣水果，雖然只有夏天才有，希望一年四季都有。

Q：給垃圾車的一句話



每次聽到你就像回到學校的感覺，因為這個在韓國是下課的鈴聲。

Q：給台北的一句話



我希望可以在你這裡定居，打造一個自己的家。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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