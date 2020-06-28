夏天太熱穿不住長褲？遵守5大法則你也能穿短褲清爽上班去

上班不能穿短褲嗎？許多人認為上班穿短褲會顯得太過隨性，但每當遇上夏天時的悶熱氣溫，穿上長褲等同於受刑一般折騰，因此今日編即將教你上班日要如何駕馭短褲造型：

在這麼多樣的款式中，首先要避開的就是丹寧短褲！因為和其他面料相比，丹寧布料給人的感覺原先就偏向休閒風格，倘若在搭上短褲剪裁反而效果更加倍。

看到這，大家是否想說那麼任何丹寧短褲就都不適合穿去上班嗎？其實女孩們只要注意整體造型的配色呈現，便可巧妙淡化過於休閒的氛圍。好比黑色西裝外套搭上深灰丹寧短褲；淺卡其西裝外套配上白色或淺藍色丹寧短褲...以此穿衣技巧打造猶如整套式的辦公裝束，同時也因相異面料的混搭跳脫出造型層次感。

版型的挑選建議以中＆高腰＋三分長度以上的短褲為主，像是露屁股蛋的迷你短褲絕對是大叉叉，畢竟上班歸上班，面對辦公場合的嚴謹氛圍，該有的態度還是該遵守，因此適當露出肌膚比例的才是最得宜的選擇。

此外，女孩們不妨試試流行至今夏的單車褲，造型上只需一件Oversized墊肩西裝外套，即可打造出時髦有形的帥女孩辦公衣著。

而上身的搭配除了剛剛提及的西裝外套，長版風衣則能賦予強悍的氣勢。另外像是上衣的選擇則建議以簡單質感款為主，如素面款T-Shirt（以合身版型為主優先選，展現俐落的態度），抑或襯衫（純色、條紋、甚至優雅的荷葉滾邊等款式都行得通），女孩們可依照當日活動甚至心情自行造型。





鞋子方面除了百搭小白鞋，也很建議女孩們換上高跟鞋增添整體氣勢，不僅平衡了短褲一向給人的休閒印象，露出的修長美腿更是魅力加分點，所以偶爾換換口味也是不錯的！又或是牛津鞋搭配腳踝襪，替造型注入一絲書卷氣息。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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