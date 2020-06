「梅雨眼妝」必備3大防水單品　暴雨爆汗也能hold住

來到梅雨季和炎熱的夏天,最怕下雨或爆汗眼周暈妝的尷尬狀況,正巧許多彩妝品牌紛紛推出防水的眼妝單品,都能牢牢hold住眼部妝容,不擔心脫妝暈妝,正適合此時收入!

防水眼線液、眼影筆推薦

1.MAKE UP FOR EVER 眼線膠筆、眼影筆

MAKE UP FOR EVER的AQUA系列正是品牌創始人Dany Sanz專為「水上芭蕾舞者」設計的防水彩妝,不論遇到潮濕、悶熱、汗水、高溫等各種環境考驗,都能達到高效防水抗暈。

2020年MAKE UPFOR EVER 針對AQUA系列進行改版升級,推出全新的AQUA24H 防水系列,此系列經過22個項目儀器的極地測試,包含實地氣候及耐力、運動測試等,擁有長達24小時的持妝度,運動女孩也能帶著美美的妝容進行揮灑汗水。成分上也做了優化,強化色彩飽和度外,更滑順不結塊,讓化妝小白能更好上手。

主打24H防水眼線膠筆及24H防水眼影筆,共推出10色亮彩型眼線膠筆、14色光澤型眼影筆,質地滑順延展性強,精準上妝也可以很簡單,只要2支眼影筆搭配1支眼線膠筆就能創造層次豐富的時尚眼妝。並經過眼科醫師專業認證,不會刺激眼部,眼睛敏感或配戴隱形眼鏡者也能安心使用。

妝容範例:

2.RMK活力繽紛眼影筆

2020夏季限量推出的眼影筆。蠟筆型態能作為眼線、線條的使用,更能運用指腹輕柔暈染,或是大範圍的塗抹延展。具有適合夏天的防水抗抗設計,到海邊玩水也能長時間持妝,維持剛上色般的漂亮妝感。

共推出5色:深邃感的寶藍色、丹寧系的鐵藍色、輕盈感的潮流綠、大人系性的性感紅色、閃耀清透珠光的銀色。

防水睫毛膏推薦

1.1028飛激長瞬翹防水睫毛膏 濃縮咖新色

網友們公認開架超強的睫毛膏王者,1028的睫毛膏自上市以來蟬聯各大藥妝睫毛膏銷售第一,全台更熱銷破億元,因為能做到阻絕汗水、皮脂,長時間零暈染,一整天都不用擔心眼周沾黑,即使眨眼摩擦也絕不脫落,猶如睫毛雨衣。

2020年推出了全新色「濃縮咖」,調製濃郁色感能柔和修飾眼神,搭配清新的大地色系眼影,加強眼窩暈染,讓眼睛更有深邃放大效果,最後加上棕色系眼線與各式多色美瞳,完成自然清新的高存在感放電混血妝。

2.ETUDE 睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏

ETUDE去年平均每月銷售出2千隻睫毛膏,其中睫對出色睫毛膏系列獨佔鰲頭拿下前三名,2020年加入新生力軍「睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏」推出三款實用性高的黑、灰、棕色,具有捲翹與防暈能力,增添刷頭密度,強化濃密感受,同時調整卸除的難易度,僅需一般眼唇洗卸品就可以完整清除。

防水眉筆、染眉膏推薦:

1.RIMMEL眉煩惱擬真液態造眉筆

訴求防水抗汗24小時,眉毛再也不鬧失蹤!0.2mm極細彈力筆尖,精準深入眉毛間隙,更容易打造零缺角立體眉型,同時修飾臉型,出墨均勻顯色不卡色,特別適合無眉道人與稀疏眉困擾的人,手動造出自然眉型,呈現手工霧眉妝效。

2.RIMMEL眉煩惱塑型極細防水眉筆

訴求能畫出豐盈自然的野生眉,質地絲滑柔順,細窄1.5mm精緻筆蕊設計,搭配軟硬適中的螺旋筆刷,筆蕊+毛刷的雙頭設計能輕鬆修整毛流,免去削筆麻煩,同時防水、抗暈染,運動流汗後也不怕眉毛走丟。

2020防水眼妝單品參考價格

MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼影筆,NT$900

MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼線膠筆,NT$800

RMK活力繽紛眼影筆1.4g,NT$1,100

1028飛激長瞬翹防水睫毛膏濃縮咖 8g,NT$390

Etude睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏8g,NT$450

RIMMEL眉煩惱擬真液態造眉筆,NT$300

RIMMEL眉煩惱塑型極細防水眉筆,NT$290

