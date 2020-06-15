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「梅雨眼妝」必備3大防水單品　暴雨爆汗也能hold住

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來到梅雨季和炎熱的夏天，最怕下雨或爆汗眼周暈妝的尷尬狀況，正巧許多彩妝品牌紛紛推出防水的眼妝單品，都能牢牢hold住眼部妝容，不擔心脫妝暈妝，正適合此時收入！

防水眼線液、眼影筆推薦

1.MAKE UP FOR EVER 眼線膠筆、眼影筆

MAKE UP FOR EVER的AQUA系列正是品牌創始人Dany Sanz專為「水上芭蕾舞者」設計的防水彩妝，不論遇到潮濕、悶熱、汗水、高溫等各種環境考驗，都能達到高效防水抗暈。

2020年MAKE UPFOR EVER 針對AQUA系列進行改版升級，推出全新的AQUA24H 防水系列，此系列經過22個項目儀器的極地測試，包含實地氣候及耐力、運動測試等，擁有長達24小時的持妝度，運動女孩也能帶著美美的妝容進行揮灑汗水。成分上也做了優化，強化色彩飽和度外，更滑順不結塊，讓化妝小白能更好上手。

主打24H防水眼線膠筆及24H防水眼影筆，共推出10色亮彩型眼線膠筆、14色光澤型眼影筆，質地滑順延展性強，精準上妝也可以很簡單，只要2支眼影筆搭配1支眼線膠筆就能創造層次豐富的時尚眼妝。並經過眼科醫師專業認證，不會刺激眼部，眼睛敏感或配戴隱形眼鏡者也能安心使用。

妝容範例：

2.RMK活力繽紛眼影筆

2020夏季限量推出的眼影筆。蠟筆型態能作為眼線、線條的使用，更能運用指腹輕柔暈染，或是大範圍的塗抹延展。具有適合夏天的防水抗抗設計，到海邊玩水也能長時間持妝，維持剛上色般的漂亮妝感。

共推出5色：深邃感的寶藍色、丹寧系的鐵藍色、輕盈感的潮流綠、大人系性的性感紅色、閃耀清透珠光的銀色。

防水睫毛膏推薦

1.1028飛激長瞬翹防水睫毛膏 濃縮咖新色

網友們公認開架超強的睫毛膏王者，1028的睫毛膏自上市以來蟬聯各大藥妝睫毛膏銷售第一，全台更熱銷破億元，因為能做到阻絕汗水、皮脂，長時間零暈染，一整天都不用擔心眼周沾黑，即使眨眼摩擦也絕不脫落，猶如睫毛雨衣。

2020年推出了全新色「濃縮咖」，調製濃郁色感能柔和修飾眼神，搭配清新的大地色系眼影，加強眼窩暈染，讓眼睛更有深邃放大效果，最後加上棕色系眼線與各式多色美瞳，完成自然清新的高存在感放電混血妝。

2.ETUDE 睫對出色～豐盈捲翹睫毛膏

ETUDE去年平均每月銷售出2千隻睫毛膏，其中睫對出色睫毛膏系列獨佔鰲頭拿下前三名，2020年加入新生力軍「睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏」推出三款實用性高的黑、灰、棕色，具有捲翹與防暈能力，增添刷頭密度，強化濃密感受，同時調整卸除的難易度，僅需一般眼唇洗卸品就可以完整清除。

防水眉筆、染眉膏推薦：

1.RIMMEL眉煩惱擬真液態造眉筆

訴求防水抗汗24小時，眉毛再也不鬧失蹤！0.2mm極細彈力筆尖，精準深入眉毛間隙，更容易打造零缺角立體眉型，同時修飾臉型，出墨均勻顯色不卡色，特別適合無眉道人與稀疏眉困擾的人，手動造出自然眉型，呈現手工霧眉妝效。

2.RIMMEL眉煩惱塑型極細防水眉筆

訴求能畫出豐盈自然的野生眉，質地絲滑柔順，細窄1.5mm精緻筆蕊設計，搭配軟硬適中的螺旋筆刷，筆蕊+毛刷的雙頭設計能輕鬆修整毛流，免去削筆麻煩，同時防水、抗暈染，運動流汗後也不怕眉毛走丟。

2020防水眼妝單品參考價格 

MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼影筆，NT$900
MAKE UP FOR EVER AQUA 24H防水眼線膠筆，NT$800
RMK活力繽紛眼影筆1.4g，NT$1,100
1028飛激長瞬翹防水睫毛膏濃縮咖 8g，NT$390
Etude睫對出色~豐盈捲翹睫毛膏8g，NT$450
RIMMEL眉煩惱擬真液態造眉筆，NT$300
RIMMEL眉煩惱塑型極細防水眉筆，NT$290

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美妝, 眼線, 防水眼妝
fashion.net

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