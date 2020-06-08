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謝師宴怎麼穿才不會覺得跑錯場？連身洋裝是女孩人氣No.1

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不知不覺一年也過了一半，這不僅意味著畢業季的到來，重要聚會當然也少不了謝師宴，雖說這是個向導師表達感謝之意的餐會，但也無意成了“星光紅毯”的一天。這邊編就將推薦幾個適合謝師宴的穿搭，替你在大家心中留下時髦印象：

▲謝師宴穿搭 。（圖／美麗佳人提供）

首先要推薦的人氣No.1謝師宴穿搭便是女孩們喜愛的洋裝，或許是因為平常上課也沒什麼機會穿上洋裝，所以此時不忘把握時機，向同學展現不同於以往的一面！然而款式的挑選該從何下手呢？撇除不易出錯的黑和大地色，不妨嘗試穿上飽和色等繽紛洋裝，藉此提升整體的活潑俏麗感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若認為這類的色彩不符合自身的溫雅氣質，那麼浪漫的粉彩色就是你的選擇！款式的挑選也只需簡單有型即可，像是襯衫式洋裝、露肩頸的一字領或飾有荷葉邊的均可參考。裙身長度則建議以及膝為主才不會顯得過於成熟，另外像是側邊挖空或是大露背款則可留到擇日的生日派對在穿比較合適，畢竟散發出的氣質魅力才是最留心的。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

當然上下兩截式的裙裝搭配也是OK的，只不過這邊要注意的是裙子長度建議以及膝或膝下為主，才不會減少整體散發出的仙氣。另外上身的選擇則是襯衫（或是素面合身Tee）勝過寬鬆T-Shirt，巧妙避開過於休閒的氛圍感。款式方面則是直筒剪裁比A字裙來的正式，女孩們可自行挑選符合自己身形和風格的來作搭配。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倘若覺得太單薄，不妨罩上一件西裝外套，除了增添帥氣感也可間接提升整體氣勢（前面提及的洋裝也可以這樣造型喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

然而對個子嬌小的女孩來說，短版洋裝/短裙反而才是王道，此時，為了不失優雅氣質，女孩們可以罩上一件外套，如毛呢開襟衫就是個好選擇。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雖然顯少女孩選擇在謝師宴穿上褲裝，但它可是展現幹練時髦的最佳選！搭配上除了最基本的色塊混搭或整件式套裝，在挑選上衣時不妨以造型襯衫為主，使單調的衣裝瞬間變得豐富許多。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穿搭, 謝師宴
fashion.net

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