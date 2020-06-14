告別臉蛋暗沉！夏天去角質4款推薦　克蘭詩加碼捐餐救貧童、卵肌系列超清爽

夏天到了，台灣潮濕悶熱的氣候本來就很容易讓肌膚出油，加上近期長時間戴著口罩，更容易悶出問題，同時伴隨著角質代謝不正常的問題。因此夏季許多品牌都針對角質調理推出新品，就是要讓臉蛋揮別暗沉無光！

為什麼要去角質

「角質」是肌膚最外層，就像屏障一樣，可以防水、阻擋外來物的侵害，對肌膚健康是非常重要的存在。正常情況下，角質28天會自然代謝脫落，但現代人因為熬夜、飲食不健康、作息不正常、壓力大…等因素影響肌膚，使角質更新速度變得紊亂，出現粗糙、乾燥、透光度差等狀況，所以才產生去角質保養品。

護角質其實比去角質更重要

其實健康的角質是會自然脫落的，但如果你覺得自己的肌表特別粗糙、暗沉，可以適度使用角質調理的商品。不過提醒大家，去角質一個月一次就很足夠，頂多依據膚況適當調整，也可以考慮局部使用（例如油脂分泌較旺盛的T字部位）就好，但千萬別天天去角質，尤其是顆粒型的產品，以免過度摩擦讓肌膚受傷。

去角質新品推薦

Biotherm碧兒泉奇蹟角質發光乳

2020年6月推出「奇蹟角質發光乳」，同樣鎖定去角質，但特別的是，成份當中沒有顆粒、也不含酸類，而是以品牌自有的「水煥膚技術」溫和擦去老廢角質。

使用時，乳液經過稍加按摩後，會產生很多類似黏土的小屑屑，這是產品本身的質地，再透過微微的黏性吸附髒污與老舊角質。原理就像橡皮擦一樣，因此這罐又被叫做「角質橡皮擦」，擦出肌膚亮度。同時這罐還含有奇蹟活源系列的明星成分-奇蹟活源因子，加上橄欖萃取的角鯊，能同時為肌膚補充足夠的潤澤。

克蘭詩去角質霜系列

2020年推出全新去角質霜系列，是使用磨砂顆粒的物理性去角質，很貼心地一口氣推出了三款，讓大家可以膚質、氣候冷熱來選擇。

訴求缺水肌可用的「生命之葉保濕去角質霜」（保濕藍），是清爽乳膠質地，內含植萃配方有機生命之葉，升級肌膚抓水鎖水力；質地中有大小兩種天然木籤維柔珠，大顆柔珠去角質、小顆柔珠則能溫和移除髒污。

主打給油田肌的「阿爾卑斯柳草淨化去角質霜」（淨化黃）是凝露質地，內含油脂風紀股長-阿爾卑斯柳草精華，把皮脂管得服服貼貼。加水接觸肌膚後，凝露質地會轉為細緻清新的泡泡，內含熔岩微粒去除老廢角質、深層清潔、帶走油光。

肌膚較敏弱的人可考慮「野芒果滋養去角質霜」（滋養黃），考量到乾敏肌的角質代謝比較緩慢，肌表天然脂質的保護屏障也較為脆弱，因此滋養去角質霜中特別添加高滋潤度的野芒果油，綿密的凝霜質地在抹開後會釋放潤澤的油脂配方，內含細小的糖微晶體，加水清洗時轉化為乳狀，最後在肌膚上形成薄膜持續滋養潤澤肌膚。

2020 CLARINS x FEED計畫

6月起，克蘭詩聯手國際慈善組織FEED推出限量愛心包款，凡購買一支新品去角質或SOS面膜，克蘭詩就替大家捐出10餐給世界貧童，還能獲得環保材質的限量化妝包，購入兩支，包款再升等成托特包。FEED計劃透過捐餐學校的方式，讓貧窮的弱勢兒童得以因供餐誘因接受教育，透過教育提供孩子一個扭轉人生、翻轉階級的契機。

2020限量愛珍藏組（捐贈10餐）：任選一款全新去角質霜或是SOS面膜，即可獲贈「愛是藍FEED小花包」或「愛是綠FEED個性包（美妍中心與官網限定）」。

2020限量愛自由組（捐贈10餐）：任選兩款清潔、化妝水、面膜、去角質霜正貨產品，即可獲贈「愛是藍FEED托特包」或「愛是綠FEED托特包（美妍中心限定） 」。

肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露

有感於台灣女生多為混合性膚質，普遍有毛孔粗大、皮脂分泌旺盛、粉刺猖狂等困擾，特別是在夏季更明顯，所以日本樂敦製藥特別針對台灣研發了「肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露」，以葡糖酸及水楊酸溫和代謝粗糙角質，並調理粗大毛孔。清爽水感的凝露質地，推開後輕輕一抹就吸收了，夏天使用也超清爽。

還很貼心的搭配水解玻尿酸、金縷梅葉和雪绒花精華等保濕舒緩成份，用起來更舒服溫和。

NARUKO果粒酵素去角質冰沙

集合化學加物理雙重去角質配方，選用蘊含天然果酸的魚子檸檬萃取，搭配蛋白脢酵素提升角質代謝速度；再以取自植物、可自然分解不污染環境的物理性「慢磨顆粒」-微硬的核桃顆粒及偏軟的荷荷芭酯顆粒，軟硬兼施整頓粗糙膚表及清理老廢過期角質。

2020去角質新品推薦參考價錢

Biotherm碧兒泉奇蹟角質發光乳150ml，NT$1400

CLARINS克蘭詩生命之葉保濕去角質霜50ml，NT$1,100

CLARINS克蘭詩阿爾卑斯柳草淨化去角質霜50ml，NT$1,100

CLARINS克蘭詩野芒果滋養去角質霜50ml，NT$1,100

肌研卵肌溫和角質調理煥膚凝露90g，NT$650

NARUKO果粒酵素去角質冰沙120ml，NT$329

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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