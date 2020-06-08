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英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

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▲維密 。（圖／路透）

▲知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret） 英國分部面臨破產 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victorias Secret） 先前宣佈將永久關閉在美國和加拿大的250間分店，如今再傳噩耗，外媒指出英國分部正在申請破產，且已經進入管理程序。據悉品牌在英國共有25間門市，超過800名員工，受到疫情影響銷售額下降才是真正導火線。

▲維密 。（圖／CFP）

▲維多利亞的秘密自去年（2019）停辦維密大秀聲勢就一路下滑，永久關閉美國和加拿大的250間分店，就連英國分部也進入破產管理的法律程序。（圖／CFP）

維多利亞的秘密（Victorias Secret）沒落有跡可循，品牌在1977年創立，成為美國最大的連鎖女性成衣零售店，卻因為品牌理念與時下審美不同，自去年（2019）停辦維密大秀聲勢就一路下滑，今年（2020年）第一季的銷售額就下降了37%，連續三季都是虧損，並且外媒指出維密虧損高達88億台幣，總銷售額跌了46%。對此，母公司L Brands（LB）也宣佈：「將永久關閉在美國和加拿大的250間分店，這可能只是一個開始。」現在再傳噩耗，《BBC》報導指出，因疫情影響，英國維多利亞的秘密被迫停業，導致銷售額下降，促使品牌加速申請破產，目前已經進入破產管理的法律程序。

▲維密 。（圖／CFP）

▲維多利亞的秘密在英國擁有25間門市，至少超過800名員工，目前暫未宣佈裁員計劃。（圖／CFP）

據悉維多利亞的秘密在英國擁有25間門市，至少超過800名員工，負責維密破產保護方案的德勤行政長官羅伯哈丁表示：「雖因疫情影響成為經濟受害者，但目前並未宣佈裁員計劃。」德勤透露會幫助公司投資重組以及調整租賃條款等事項，也有可能將維密的資產出售給第三方。截止目前，英國維密的25間門市均處於關閉狀態，僅通過網路電商維持營運。與此同時，其餘品牌包括美國百貨商店營運商 J.C. Penney以及Neiman Marcus都已經面臨破產，疫情影響相當慘重。

★圖片為版權照片，由路透、CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！
 

關鍵字：

維密, 維多利亞的秘密, Victorias Secret, 英國, 內衣, 睡衣, 破產, 武漢, 肺炎, 新冠, 疫情
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