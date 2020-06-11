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風.LUXURY／寶珀超薄錶效能超長　加碼鑽錶吸引女客

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▲▼超薄錶 。（圖／公關照）

▲寶珀18K紅金Ultraplate超薄腕錶，555,000元。（圖／寶珀提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到超薄錶，第一聯想是從1957年便鑽進研發領域的伯爵（PIAGET），寶格麗（BVLGARI）則在近幾年急起直追，於複雜功能超薄錶設計大有斬獲。而全球最古老錶廠寶珀（Blancpain）也在今年重新詮釋經典的Villeret超薄自動錶，38毫米的錶徑還備有鑲鑽款式，一舉吸引男、女錶迷，更大賣點是動力儲存提升至100小時！

▲▼超薄錶 。（圖／公關照）▲▼超薄錶 。（圖／公關照）

▲寶珀18K紅金Ultraplate超薄鑽錶（左）708,000，不鏽鋼材質的米蘭鍊帶款377,000元。
 

寶珀Villeret Ultraplate腕錶內載厚度3.25mm的1150機芯，特別在動力儲存功能下足功夫，採用2個串聯發條盒與高性能彈簧，讓機芯比一般標準設計約提供40至48小時動力儲存多上一倍效能；而外型保留不少經典細節，包括纖細的雙層錶圈、黃金時標、柳葉形指針但改為鏤空設計，整體錶殼厚度約8.35mm，共有18K紅金與不鏽鋼材質，各有未鑲鑽或鑲鑽、皮錶帶或米蘭鍊帶款式。

▲▼超薄錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO FINISSIMO自動上鍊陶瓷腕錶，498,200元。（圖／寶格麗提供）

有別於寶珀的斯文風格，寶格麗（BVLGARI）OCTO FINISSIMO自動上鍊陶瓷腕錶則是超薄錶中的運動風代表，裝載厚度2.23mm的BVL138 Finissimo caliber自動上鍊機芯，加上錶殼厚度只有約5.50mm，佩戴時完美貼合手腕。

▲▼超薄錶 。（圖／公關照）

▲伯爵推出錶殼連同機芯僅2毫米的Altiplano終極概念錶，締造史上最纖薄機械錶紀錄，12,300,000元。（圖／伯爵提供）
 

最令人驚嘆的是伯爵今年主打的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕錶，包括與機芯一體成形的錶殼、內嵌式上鍊錶冠與水晶玻璃錶鏡，整體組件數量多達167個但厚度僅2mm，相當於2張信用卡疊在一起的厚度，當然身價也驚人，高達12,300,000元，接受顧客訂製。

關鍵字：

Blancpain, 寶珀, PIAGET, 伯爵, BVLGARI, 寶格麗, 超薄錶, 風Luxury
fashion.net

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