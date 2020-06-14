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多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

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▲5招簡單又實用的「佛系美白法」。（圖／翻攝IG）

▲想擁有白皙透亮肌膚，只靠美白產品還不夠。(圖／翻攝@midoricoo、@innisfreeofficial)

編輯／Amanda

每到夏季，女孩們就會開始熱衷於美白，但想要維持肌膚白皙透亮，一定要花大錢買貴婦級美白產品，或打美白針、吃美白丸嗎？有時候出錢出力辛勞一陣子還看不到效果？快把下面5招簡單又有效的「佛系美白法」學起來，讓肌膚勻淨更亮起來。

1.做好防曬成功一半

皮膚科醫生、保養達人都不斷強調防曬的重要性，可說是人人都該知道的基本觀念了。紫外線不僅會讓你曬黑、曬出斑點，也會破壞美白效果，還是肌膚老化的最大元兇，所以每天不偷懶做好防曬，就能讓肌膚遠離變暗變黑的危機，美白也會更有效。

▲5招簡單又實用的「佛系美白法」。（圖／翻攝IG）

▲擁有豐富抗氧化素的「防曬食物」，可幫助清除自由基，減少黑色素生成。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

2.多吃「防曬食物」

自由基會破壞皮膚細胞組織，加速黑色素生成的氧化反應，讓肌膚變得暗沈、粗糙，鬆弛並失去彈性。可多攝取含豐富抗氧化素的食物，幫助提高抗氧化力、幫助清除自由基，有益美白，而這類食物也被稱為「防曬食物」，像是芭樂、奇異果、柑橘類等富含維生素C的水果；多喝綠茶，茶類含有的茶多酚是強力抗氧化劑；像是胡蘿蔔、木瓜、南瓜、空心菜、綠花椰菜等紅橘黃色蔬果及深綠色葉菜。

▲5招簡單又實用的「佛系美白法」。（圖／翻攝IG）

▲當肌膚累積過多老廢角質導致黯淡無光，可適時使用去角質產品或酸類保養品幫助代謝。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

3.適度去角質

皮膚角質層過度氧化和老廢角質堆積太多會使肌膚表層變得粗糙、降低透光性，使肌膚顯得暗沈無光，可依照肌膚狀況適度使用去角質產品或酸類保養品，幫助肌膚代謝過多的老廢角質，讓肌膚增加透光性，恢復光滑透亮。

4.養成運動習慣

肌膚表皮細胞擁有自主美白機能，但隨著年齡增長，自我修護蛋白會減少，導致自我淨白機能下降。運動可提升血液含氧量、促進循環代謝，幫助提升肌膚自我修護能力，進而促進自我美白功能。

▲5招簡單又實用的「佛系美白法」。（圖／翻攝IG）

▲適當舒壓不僅能保持身心健康，對肌膚狀態也有益。(圖／翻攝IG@midoricoo)

5.放鬆舒壓

壓力不僅會影響精華、睡眠，甚至會直接反映在肌膚狀態上。壓力會刺激黑色素激活，導致肌膚暗沉沒有光采，還會影響吸收肌膚對於保養品的吸收力，讓美白效果低落，所以適時幫身心舒壓放鬆，也能幫助肌膚抗黑、提升美白品質。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 淡斑, 佛系美白法, 方法, 秘訣, 實用, 有效, 防曬食物, 防曬
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