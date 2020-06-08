PORTER把招牌「走路人」變成Q版！用全新支線ADV_慶祝20歲　

▲PORTER INTERNATIONAL 全新支線「ADV_LABEL」登場，把招牌「走路人」變可愛了。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／記者王則絲攝、品牌提供

包袋品牌PORTER INTERNATIONAL為慶祝20週年，特別推出的全新支線「ADV_LABEL」（簡稱ADV_），不僅把招牌「走路人」LOGO變成了抽象的Q版幾何圖形，更將PORTER的經典包袋元素拓展到服裝領域，一改穩重、內斂，ADV_讓PORTER變得更大膽、年輕了！

只要說到「PORTER」，大家第一個想到的形容詞不外乎是中性、沈穩與低調⋯⋯等等，以簡約為主，強調實用與強大功能性，不過在2020年，PORTER決心回首過去20年來的種種，以「時間」為概念，利用全新支線「ADV_」的科技、未來感設計，以及大膽、富有玩心的特色，帶大家穿梭時空，一起看看如何將PORTER多年的製包專業融入服裝，打破包袋與服裝間的隔閡。

ADV_將PORTER經典的「行李伕」改用數個圓形與矩形組合而成，並以亮麗鮮黃色塑造出嶄新的LOGO形象，瞬間變得可愛許多。

從ADV_推出的眾多新系列中都能發現與PORTER之間的反差萌感，變得鮮艷且活潑，像是以「雨衣」作為發想的「DRIPE」系列，將條紋襯衫結合了防水的TPU材質，觸感與光澤度都非常新穎，同系列還延用了PORTER經典包款，換上全新材質後推出不同大小的托特包款，搭配上全新走路人LOGO，可愛度破表。

為體現融合包袋與服裝的理念，每一項單品中都能看見設計師的巧思，例如美式工裝系列中與背心連結在一起的小腰包，創新設計令人眼睛一亮；T恤系列則有基本黑、白以及黃、粉、焦糖色、灰藍色和藏青色等多元選擇，上頭的圖案設計，同樣每一款都不禁讓人想驚呼：「太可愛！」

為慶祝PORTER INTERNATIONAL 20週年與ADV_的誕生，本次還特別推出了紀念包款B’TWEEN帆布托特袋系列，非常有紀念價值。ADV_全系列商品即日起可於「ADV_台北概念店」購買、預購，包款則將在七月初於PORTER INTERNATIONAL門市與網路同步販售。

ADV_台北概念店以選貨店的型式呈現，除了展示新支線的服裝、包款，還嚴選了PORTER數款較為符合ADV_年輕新潮的包型同步販售，另外，店內選用了台灣香氛品牌ABOVTIME的香氛，讓人一進門就一股清新香氣撲面而來，同款味道在店裡也能買到。

▲ADV_台北概念店。



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