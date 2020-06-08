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易烊千璽濕髮、穿皮衣駕馭Tiffany珠寶　粉絲喊帥捧小藍盒力挺

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▲▼ Tiffany易烊千璽 。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

▲易烊千璽成為Tiffany T1系列代言人，佩戴窄版鋪鑲鑽石手環（左起）318,000元、寬版手環187,000元、整圈鋪鑲鑽石手環990,000元、窄版鑲鑽戒53,000元、寬版鋪鑲鑽石戒177,000元、寬版戒67,000元。（圖／翻攝tiffanyandco IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

美國珠寶品牌Tiffany & Co.與LVMH集團交易案陷入未明的狀態，但品牌既定的行銷計畫仍要如期進行，近日宣布19歲的大陸男星易烊千璽成為T系列代言人，他梳著濕瀏海、穿黑皮衣搭配Tiffany珠寶入鏡，粉絲不僅一面倒喊帥，不少網友還同時po出自己的Tiffany珠寶或香水收藏，力挺偶像。

▲▼ Tiffany易烊千璽 。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

▲易烊千璽佩戴Tiffany HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，545,000元。
 

Tiffany邀易烊千璽擔任T系列代言人，搶攻年輕世代的企圖心不言可喻，主打的訴求是希望每個人都如易烊千璽，成為無可「T」代的自己。他在形象照中換3套珠寶，分別疊戴Tiffany T1系列的手環與戒指、單戴HardWear垂墜球形與鎖扣18K金雙圈項鍊，以及Keys鉑金鑲鑽花瓣鑰匙鍊墜，證明年輕男性也能成功駕馭珠寶。

▲▼ Tiffany易烊千璽 。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

▲易烊千璽也能駕馭Tiffany Keys鉑金鑲鑽花瓣鑰匙鍊墜，316,000元（不含項鍊）。

易烊千璽不僅接下Tiffany珠寶廣告，同時還與不同類別的品牌密切合作，為adidas Originals新鞋拍形象照，也擔任GIORGIO ARMANI男士保養品系列代言人，從頭到腳都有代言，果然是時尚圈寵兒。

▲▼ 易烊千璽 。（圖／翻攝易烊千璽微搏）

▲易烊千璽同時是GIORGIO ARMANI男士保養品代言人。（圖／翻攝易烊千璽微博）
 

關鍵字：

易烊千璽, Tiffany, GIORGIO ARMANI, adidas Originals
fashion.net

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