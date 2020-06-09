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朴敏英、秀智搶穿「綠色碎花洋裝」　陽光灑下網暴動：仙女下凡

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記者王則絲／台北報導

到了夏天，就讓人想要穿一些清涼、明亮的服裝，來襯托陽光和生氣，然而，從近期女明星們的穿搭就能發掘，「綠色」會是個好選擇。韓星朴敏英、裴秀智同是戲劇界一線女星，更是粉絲們的時尚Icon，最近兩人不約而同穿上了甜美的「綠色碎花裙」，配上飄逸的波浪長捲髮，仙氣擋都擋不住。

▲朴敏英、秀智綠色花裙。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英、秀智綠色花裙。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英穿上了CELINE的印花露肩連身裙。（圖／翻攝自IG@rachel_mypark、CELINE官網）

朴敏英的浪漫長髮與小女人形象深植人心，加上姣好的身材，穿什麼都非常好看，這天她穿上了一襲CELINE的碎花露肩長洋裝，以藍色、綠色以及白色花朵作為印花圖騰，領口綴以荷葉邊設計，凸顯鎖骨、修飾手臂線條，朴敏英背光坐在窗台邊，盡展優雅氣質，簡直駕馭得比秀上模特兒還好。

▲朴敏英、秀智綠色花裙。（圖／翻攝自IG）

▲朴敏英、秀智綠色花裙。（圖／翻攝自IG）

▲秀智也穿上類似款浪漫長洋裝。（圖／翻攝自IG@management_soop、NAVER Kim Siin）

秀智則是穿上了南韓設計師品牌Kim Siin的花卉洋裝，與朴敏英的造型有異曲同工之妙，同樣荷葉邊＋露肩的設計，多了綁帶的點綴，更能襯托秀智的甜美與可愛，陽光從背後灑下，瞬間仙氣噴發，粉絲們大讚秀智根本就是仙女下凡：「秀智來到了地球，肯定是天堂發生了什麼事。」

此外，不久之前潤娥也在生日與粉絲直播時，穿上了MIU MIU早秋系列的綠色碎花裙，在墨綠色基底上灑滿了白色小愛心，還有蕾絲大翻領，與朴敏英、秀智不同，潤娥這套則是營造出俏麗、童趣的風格，讓人瞬間凍齡。「綠色碎花裙」受到一票女星青睞，也許你也該來一件。

►潤娥直播驚現神級美腿！碎花裙上身完全凍齡　網驚：不科學

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關鍵字：

朴敏英, 裴秀智, 秀智, 潤娥, 綠色, 夏日, 碎花洋裝
fashion.net

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