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必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

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▲藝術總監維吉妮維亞德操刀香奈兒（CHANEL）2020/21 Cruise 度假系列「漫步地中海」於稍早登場。（影／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2020/21 Cruise 度假系列 《Balade en Méditerranée》於今（8日）晚間6點採取直播方式登場，意為「走在地中海」，在藝術總監維吉妮維亞德操刀下呈現，聯想1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格展開，愜意且輕鬆。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲受到疫情影響，原定於5月在卡布里島 （Capri）發佈的香奈兒Cruise 2020/21度假系列在稍早採用直播方式登場 。（圖／品牌提供）

受到疫情影響，原定於5月在卡布里島 （Capri）發佈的香奈兒Cruise 2020/21度假系列在稍早採用直播方式登場，不過精彩度絲毫不減，藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）提到：「因應狀況考量下，我們不只決定使用現有的布料，也調整這次的系列使之更全面性，發展成地中海沿岸的旅程故事。海邊的小島，尤加利樹的香氣，粉紅色的九重葛花海。」靈感聯想1960年代傳奇女星們總愛到義大利與蔚藍海岸度假時的穿著風格，輕鬆愜意融入各種輕旅行。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲本季以海邊小島、尤加利樹的香氣、粉紅色的九重葛花海元素，打造1960年代傳奇女星們的度假穿著。（圖／品牌提供）

此次系列共有51套造型，除了品牌經典斜紋軟呢外套特地運用不收邊工藝打造隨興氣質，皆可與同色裙裝相互搭配，內襯更一反常態穿上各式無肩帶比基尼，中空造型頗有春夏交接的活力氣息。服裝選擇平口、蓬蓬袖以及V領設計增添視覺效果，甚至能被打包進小型拉桿行李箱，拎上托特袋與一個刺繡包，就能輕鬆穿著，並且兼具多種穿法變化的服裝單品，長裙被設計成上提穿著就成為一件無肩帶洋裝，雪紡材質的長版黑色外套白天穿著時罩於比基尼泳裝外，夜晚活動則內搭平口上衣與牛仔褲，彰顯多變氣質。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲花語為「熱情」的九重葛花粉色調是本季色彩一大亮點，包款以及服飾皆可見， 鮮艷卻不過分高調。（圖／品牌提供）

像是透視感精緻金屬光澤織料的洋裝搭配敞開的外套，或下搭一件縐綢短褲，而圍裹式洋裝與裙裝設計讓穿著迎合度假氛圍。花語為「熱情」的九重葛花粉紅色系則成為本季色彩上一大亮點，鮮艷卻不過分高調，宛如其由下往上生長的特性，層層花簇堆疊而成，在服飾上完美體現。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲配件上包款尺寸可大可小，以實用性貫穿整體；鞋款也注入竹編以及簡潔黑白元素打造。（圖／品牌提供）

萬眾矚目的配件部分，包款也出現九重葛花的粉紅色，賦予其格紋一般的立體刺繡手法，且肩帶與包身一體成型的簡約設計，同時滿足手拿、肩背雙重需求，包款尺寸上也顛覆小包當道，改以中款至大款提袋呈現。當然喜愛小包的粉絲在本季也有新目標，束口造型的小方包，周圍遍佈錬帶點綴，而繩狀束口注入品牌雙C Logo設計，彰顯奢華氣息。鞋款則包括露趾拖鞋、夹腳拖，運用竹編以及簡潔黑白元素打造，升格本季爆款，也為藝術總監維吉妮維亞德（Virginie Viard）上任後的首場旅遊秀增添亮點。

同場加映

Chloé 2020秋冬竹編包

▲春夏包 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Marcie藤編包，NT$23,700 。（圖／品牌提供）

竹編包配件也曾出現在Chloé 2020秋冬系列，配件主軸為「時光的光澤」，由品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi探索女性內心的複雜秘密，打破傳統定義的展現。細長皮革手柄增添實用性，與竹編材質相互襯托，雖季節性強烈，卻不改火紅程度。

FENDI春夏Peekaboo「花卉包」

▲春夏包 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Mini 花卉設計Peekaboo NT$ 109,000 。（圖／品牌提供）

FENDI春夏Peekaboo「花卉包」，外觀上延續經典「梯形包」設計，以質感黃為底色佈滿了自由生長的花卉，不同於一般滿版印花設計，每一束花朵伴隨纖長綠葉生長，粉、綠、黃各色相間卻絲毫不顯突兀，讓包款更具有春夏交接的生命力。輪廓除了硬挺底座之外，包身材質相當柔軟輕巧，採用金扣旋轉開關，上頭則印製品牌Logo增添奢華度，開袋後置物空間開闊不受拘束，單手把更為包款注入簡便手提性能，同時可拆式肩帶滿足肩背、手拿雙重需求。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 藝術總監, 維吉妮維亞德, Virginie Viard, Cruise , Balade en Méditerranée, 大秀, 度假
fashion.net

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