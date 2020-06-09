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夏季最夯髮色！日韓都在瘋《梨泰院》金多美的「冰雪裙擺染」

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▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲《梨泰院Class》女主角金多美劇中超吸睛的兩截式髮型就是現在日韓超紅的「冰雪裙擺染」。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供，翻攝IG@i_m_heidi、@itaewon.class、@aypn_18pn

想換個髮色迎接夏天，卻又不知道該染什麼才好？還記得前陣子超夯韓劇《梨泰院Class》女主角金多美在劇中獨特的兩截式黑金色髮型嗎？其實這個髮型就是現在日妞韓妞都正在瘋的「冰雪裙擺染」！顧名思義，就是在髮絲下擺染上不同整體的搶眼髮色，不僅吸睛感十足，繽紛新穎髮色更適合夏季。快來看看4種風格各異的「冰雪裙擺染」你喜歡哪一種？

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

#黑玫瑰髮色

《梨泰院》劇中金多美個性十足的招牌髮型，引發一陣跟風潮，而比起溫柔髮色，金多美的黑玫瑰髮色，非常適合喜歡率性造型，並勇於展現自我的個性派女生。黑玫瑰髮色搭配帥氣的金色或深藍色的裙擺染更顯氣勢，也能為沈重髮色增添一絲活潑感。

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

#莓果色

莓果冰淇淋的粉糖色，繽紛活力又甜美，不僅能適合這個時節，還能給人酸酸甜甜的視覺感受，在夏季受到許多人喜愛。大膽的桃粉色看似難以駕馭，實際上只要在髮尾處適當的挑染，就能降低「門檻」，營造出活力感十足的招桃花髮型。而染冷色調的淺髮，在護理上也別忘了使用偏紫調色素的洗護產品，才能於褪色後將變黃的髮色壓下來。

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

#棉花糖色調

輕飄飄的粉紫、粉藍色等粉嫩棉花糖髮色不僅傳遞獨樹一格的形象，也是最貼近於仙女的夢幻髮色，能充分彰顯出女生神秘浪漫、又或多愁善感的多種面向。無論是短髮或是長髮，輕柔粉嫩的髮色能替頭髮增添氣質，搭配細膩柔和的造型特別適合空靈系少女。

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

#牛奶糖色系

近幾年超夯的奶茶色不只侷限於美妝，燒到流行髮色也大受歡迎。習慣日常髮色但又想來點變化的人，不妨試試牛奶糖色的「冰雪裙襬染」。溫柔的色系不僅沒有膚色限制，適度挑染還能增添俐落感，更能顯現出頭髮的層次紋理。牛奶糖色的裙擺染能賦予整體髮型俏麗感，吸睛但又帶點知性感，不僅適合年輕潮妹，也很適合輕熟女。

染後建議搭配護色髮品

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲資生堂 潮色繆思 持色洗髮乳（紫色系），180ml，NT$960；潮色繆思 持色護髮乳（紫色系），140g，NT$960。

資生堂專業美髮推出的「潮色繆斯持色洗護組」是專為亞洲人研發的持色髮品，每次使用都能補給色素，保持染後美妙髮色，且添加專利護膚等級S玻尿酸，讓髮質更加柔韌水亮。

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎卡詩 燦金絕色玻尿酸水光髮膜，250ml，NT$1,200。

添加高山雪絨花精萃，能立即深入髮芯、修護漂染後脆弱易斷的秀髮，同時提升秀髮防禦力、減少日常環境帶給秀髮的侵害。

▲夏季最夯髮色！日韓超紅冰雪裙擺染 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Hair Rituel by Sisley 賦活重生護色洗髮精，200ml，NT$2,300。

以植物活性萃取精華達到完美護色的效果，讓染後的髮色長久維持鮮艷明亮度，同時還能強化髮絲強韌度。

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