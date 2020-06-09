木村心美初次嘗試「暗黑性感」風　成功駕馭全靠媽媽神助攻！

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@cocomi_553_official、@koki

繼木村光希以模特兒身份出道後，姐姐木村心美也於今年三月正式出道，如今累積了不少知名度。木村心美最一開始便是以過腰超長髮造型亮相，柔順的長直髮幾乎成為了她的招牌，不過日前木村心美透過媽媽工藤靜香的巧手神助攻，稍微改變了髮型，才成功駕馭起首度嘗試的暗黑性感風。

木村心美平常的造型幾乎都是以清新、自然的鄰家女孩風格為主，這次為DIOR唇膏拍攝的一組美照，難得穿上了貼身的黑色迷你連身裙，讓纖瘦的腰臀曲線展露無遺，更露出了人人稱羨的大腿縫，可說是初次嘗試這種「暗黑性感」風格。

而媽媽工藤靜香則是親自為女兒剪去了12公分的頭髮，還幫木村心美燙了一頭大波浪捲髮，為她的這身性感造型起到了「神助攻」的作用，大大提升了少女所缺乏的女人味，帶來與平常非常不一樣的感覺，令人不得不心生羨慕，木村家兩姐妹不僅有著堪稱專業攝影的爸爸，還有擁有一雙巧手的專屬髮型師母親。

雖然初入時尚圈沒有多久，不過木村心美已經比當初更駕輕就熟，拍起照來越來越有架勢，近來也不斷有突破自我的風格，像上回難得把頭髮綁起低包頭，穿上露肩上衣，儼然已成為一位小女人。

▲木村心美原先的過腰超長髮。



▲妹妹木村光希現在的髮型。



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