田馥甄37歲扮大學生無違和　少女模樣全靠「4個祕訣」

▲Hebe扮大學生毫無違和感，粉絲大讚根本仙女。（圖／翻攝自Hebe臉書，以下同）

編輯 / Lily

日前田馥甄Hebe《懸日》官方MV熱播，除了邀來男神許光漢當主角引起討論，兩人更一起巧扮大學生耍甜蜜，畫面完全無違和感，讓網友們大驚，她是不是吃了防腐劑？

《懸日》MV描述一段無法忘懷的愛情，拍攝畫面也十分唯美，其中回憶兩人大學時光的片段，兩人穿著畢業服翩翩起舞，Hebe在鏡頭前完全少女感爆棚，不說真的會讓人以為她是大學生，而站在小10歲的許光漢旁邊，看起來毫無年齡差。

出道19年，37歲的Hebe可說是完全凍齡，平常的她喜歡淡妝，即便是素顏也很自在，如何能像她這樣維持少女狀態，一起來看看她的保養習慣。

早上一杯溫水

她很注重養生，比起外表她更重視身體健康，她曾分享每天早上她都會喝一杯溫水或者蜂蜜檸檬，更會隨身攜帶暖薑茶，幫助消水腫。冬天時她也會泡紅棗加枸杞來補足氣血。

私下不化妝

除了工作之外，私下的她盡量不化妝，避免化妝品給肌膚過多負擔。保養也追求簡單不複雜，盡量簡化保養程序。

不刻意節食

Hebe一直都維持在45公斤左右，她飲食方式很彈性隨緣，和朋友聚餐就不忌口，但隔天他會調節飲食，選擇少油、少澱粉，攝取優質蛋白質來均衡前一天的過度飲食，平時她也愛自己料理，健康又能顧到營養。她認為維持體重，前提必須擁有好心情，才能不勉強地堅持下去。

維持運動習慣

平常在家時，她會抽空拉筋、做瑜伽，搭配有氧運動，保持苗條身形。假日時有時會被Selina、Ella揪出去踏青爬山，呼吸新鮮空氣又可運動。

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