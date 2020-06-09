fb ig video ETtoday search mobile

田馥甄37歲扮大學生無違和　少女模樣全靠「4個祕訣」

>

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

▲Hebe扮大學生毫無違和感，粉絲大讚根本仙女。（圖／翻攝自Hebe臉書，以下同）

編輯 / Lily

日前田馥甄Hebe《懸日》官方MV熱播，除了邀來男神許光漢當主角引起討論，兩人更一起巧扮大學生耍甜蜜，畫面完全無違和感，讓網友們大驚，她是不是吃了防腐劑？

《懸日》MV描述一段無法忘懷的愛情，拍攝畫面也十分唯美，其中回憶兩人大學時光的片段，兩人穿著畢業服翩翩起舞，Hebe在鏡頭前完全少女感爆棚，不說真的會讓人以為她是大學生，而站在小10歲的許光漢旁邊，看起來毫無年齡差。

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

出道19年，37歲的Hebe可說是完全凍齡，平常的她喜歡淡妝，即便是素顏也很自在，如何能像她這樣維持少女狀態，一起來看看她的保養習慣。

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

早上一杯溫水

她很注重養生，比起外表她更重視身體健康，她曾分享每天早上她都會喝一杯溫水或者蜂蜜檸檬，更會隨身攜帶暖薑茶，幫助消水腫。冬天時她也會泡紅棗加枸杞來補足氣血。

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

私下不化妝

除了工作之外，私下的她盡量不化妝，避免化妝品給肌膚過多負擔。保養也追求簡單不複雜，盡量簡化保養程序。

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

不刻意節食

Hebe一直都維持在45公斤左右，她飲食方式很彈性隨緣，和朋友聚餐就不忌口，但隔天他會調節飲食，選擇少油、少澱粉，攝取優質蛋白質來均衡前一天的過度飲食，平時她也愛自己料理，健康又能顧到營養。她認為維持體重，前提必須擁有好心情，才能不勉強地堅持下去。

▲▼ 田馥甄少女模樣全靠「4個祕訣」 。（圖／翻攝自fb）

維持運動習慣

平常在家時，她會抽空拉筋、做瑜伽，搭配有氧運動，保持苗條身形。假日時有時會被Selina、Ella揪出去踏青爬山，呼吸新鮮空氣又可運動。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

田馥甄, hebe, 保養, 秘訣, 抗老, 凍齡
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

專家教你「5招」擺脫假性飢餓，少吃自然瘦下來

專家教你「5招」擺脫假性飢餓，少吃自然瘦下來

英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

安格斯12星座一周運勢6/8-6/14　牡羊感情熱絡、金牛財運強勢

韓網5動作四週練出「直角肩」！初學者簡單好上手　有效改善彎曲駝背 這兩色拼接丹寧相差了56年！LEVI’S新聯名全台一間獨賣 日男票選「女生最貼心小舉動」Top10！示弱、撒嬌上榜　第一名讓人無法招架 謝師宴怎麼穿才不會覺得跑錯場？連身洋裝是女孩人氣No.1 可達鴨粉站出來！Pokémon Center推出1：1真實尺寸　呆萌模樣看著超療癒 戀愛時嘴巴最甜的3大星座男！天秤只排第三、Top1天生「情話嘴」 必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面