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吃醋是因為愛你！霸道男友TOP3，你的他上榜了嗎？

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▲▼霸道男友TOP3，你的他上榜了嗎？ 。（圖／翻攝自IG）

▲霸道男容易讓人有壓力，這就是他愛你的方式。（圖／翻攝自IG/mbcdrama_now，以下同）

編輯 / Lily

花心的男生人人喊打，但是眼睛只有你的專注情人，你招架得住嗎？這三種星座的男生佔有慾特別高，只有一談戀愛就認為應該「合為一體」，無論是你的交友狀況，甚至工作、投資通通都要參一咖。熱戀時覺得這才是愛，到了平穩其之後會發現束縛壓力好大，你的另一半也進榜了嗎？

▲▼霸道男友TOP3，你的他上榜了嗎？ 。（圖／翻攝自IG）

第1名 獅子座

獅子男的愛，往往給的直接又強烈，又帶有一點點專制。只要一談戀愛，就希望女生眼中只有他，如果再加上一點愛慕更好，甚至希望對方幫他做面子。交往後甚至化身為爸爸，無論你的一切都想管，最好別有太多想法，只要聽他的就對。雖說有點霸道，但遇到困難卻很有肩膀，能讓另一半很安心。

▲▼霸道男友TOP3，你的他上榜了嗎？ 。（圖／翻攝自IG）

第2名 巨蟹座

看似溫柔體貼的巨蟹男，內心的佔有慾其實很強，看起來開明但卻常容易不安，特別容易吃飛醋，某個程度來說很像小女生。作為他的另一半，和異性交流要拿捏好分寸，巨蟹若是懷疑就會胡思亂想，容易問東問西，為了避免麻煩，還是先避嫌比較好。

▲▼霸道男友TOP3，你的他上榜了嗎？ 。（圖／翻攝自IG）

第3名 摩羯座

魔羯男很愛講道理，大男人主義非常明顯，只要他內心認定你之後，無論你的大小事情都必須經過他的「評估」，因為他認為這樣才是對你好。魔羯認為異性間不可能有純友誼，想盡辦法斬斷女友身邊的桃花，認為談戀愛就是眼中只有彼此，這是對伴侶最基本的尊重。

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關鍵字：

男友, 吃醋, 霸道, 戀愛, 愛情, 排行榜
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