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7個簡單小動作幫你趕走壞情緒　整理房間、假裝笑臉都有用！

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▲7個小動作幫你減壓、趕走壞情緒 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@sooyaaa__

每個人的情緒都會有高低起伏，有開心歡樂的時候，當然也就會有心情很差、壓力大的時候，但其實一些看似不相關的日常小動作，竟有助於改善情緒。美國雜誌《男性健康》曾整理出7種「心理假動作」，能幫你穩定情緒，減壓、找回好心情。

1.整理房間或辦公桌

處在凌亂不堪的環境容易讓人心神不寧、情緒不穩，所以像是把床上的衣服疊好收進衣櫃、把散落的小東西放回原位等把房間或自己的辦公桌收拾乾淨，有助於幫助情緒穩定。

▲7個小動作幫你減壓、趕走壞情緒 。（圖／翻攝IG）

2.穿藍色服裝

「色彩心理學」指出色彩會通過視覺刺激、影響人的心裡感覺，也能幫助調節人的情感狀態，這種心理暗示又會反作用影響人的行為、情感或健康等。而藍色就是一種天然的心情「放鬆劑」，就像仰望藍天時會給人心情放鬆的感覺，藍色能讓人感到寧靜和輕鬆。

3.刻意擺笑臉

在心情煩悶、壓力大或生氣的時候，大多數人都會懶得笑、笑不出來，但在情緒不佳的時候刻意擺笑臉，其實能幫助釋放不良情緒，讓心情更快恢復到平穩狀態。

4.唱歌或聽歌

英國音樂治療中心的臨床醫學家指出，唱歌是最簡單的改善心情方法。因為唱歌時會調整呼吸，使身體隨節奏擺動，不管是自己哼唱或是與週遭人一起合唱，就算只是安靜聽別人唱，都有助於放鬆心情。

▲7個小動作幫你減壓、趕走壞情緒 。（圖／翻攝IG）

5.跟小動物互動

研究證實，撫摸貓狗動物有助於降低血壓並平穩心率，進而降低心臟病等病症的發病機率，且英國人類與動物關係研究專家、心理教授德伯拉·威爾斯更指出，人與動物親密接觸時，能帶來安撫效應，可幫助緩解壓力。

6.嗅聞檸檬香味

美國俄亥俄州立大學研究指出，檸檬香味有去憂、安神和止痛效果。聞檸檬味會使血液中「正腎上腺素」濃度增加，能幫助提振心情。

▲7個小動作幫你減壓、趕走壞情緒 。（圖／翻攝IG）

7.吃些「反差感」食物

心情不好的時候，試試吃些將口味相反或口感相異卻搭在一起的「反差感」食物，像是結合苦甜兩種味道的焦糖咖啡、苦甜巧克力、酸甜的糖醋雞塊，或是外酥內軟的點心，都能為味蕾帶來新鮮感，能幫助改善心情。

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關鍵字：

生活, 心靈, 壞情緒, 壞心情, 負面情緒, 壓力, 舒壓, 抗憂鬱, 方法, 動作, 秘訣, 妙招
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