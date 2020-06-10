夏季必備的3大「角質橡皮擦」！溫和代謝讓臉透亮到會發光

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

現代人受到氣候變化、空污粉塵及高壓生活作息影響，在季節交替時常出現肌膚敏感的問題，邁入夏季後更因高溫濕熱的氣候而導致毛孔粗大、粉刺等情況越來越嚴重，進而造成角質代謝速度變慢，當老廢角質過厚，肌膚會變得粗糙、暗沈無光，也會使得肌膚的吸收力跟著下降。快利用溫和又有效的去角質產品代謝老廢角質，幫肌膚去除髒污，讓角質發光，臉就亮起來！

碧兒泉 奇蹟角質發光乳，150ml，NT$1,400。



擁有口碑超高「日夜奇蹟水」的碧兒泉「奇蹟活源系列」，每次推出新品都引發熱議，今年夏季以「無添加酒精、無添加酸類、0顆粒」的三大溫和前提下推出連敏感肌也適用的全新「奇蹟角質發光乳」。

▲碧兒泉奇蹟角質發光乳以不摩陂不脫皮的獨家科技溫和擦去老廢角質，被稱為「角質橡皮擦」。



有別於一般去角質產品以磨砂顆粒或酸類作為角質代謝成份，被暱稱為「角質橡皮擦」的奇蹟角質發光乳運用獨家「水煥膚科技」，能深入肌膚底層吸附髒污雜質、溫和擦去老廢角質，讓肌膚恢復淨度，搭配明星成分「奇蹟活源因子」，代謝角質同時修護角質，替肌膚拋光同時能為肌膚注入大量水分，加上萃取自有機橄欖的植物角鯊，能深層修護新生角質、強化保濕，使角質更健康、透亮。

肌研 卵肌溫和角質調理煥膚凝露，90g，NT$650。



日本樂敦製藥針對台灣氣候和膚質特別研發的「肌研卵肌系列」，是台灣獨賣限定系列，主要針對粉刺、毛孔髒污和老廢角質進行改善，打造細緻滑嫩蛋白肌，口碑好到紅回日本，讓不少日本女生還特地來台灣掃貨。

有鑒於許多人夏季時粉刺、毛孔和角質問題都更加猖狂，卵肌系列推出全新「溫和角質調理煥膚凝露」，嚴選葡糖酸及水楊酸，能溫和代謝老廢角質、黑頭粉刺，並添加水解玻尿酸、金縷梅葉和雪絨花精華能幫助肌膚維持油水平衡、調理粗大毛孔，宛如居家煥膚般，粉刺、角質、毛孔一次解決，改善暗沉粗糙，讓肌膚重現光滑透亮好狀態。

L:a Bruket 淨化泥膜，100ml，NT$1,300。



來自瑞典的質感保養品牌L:a Bruket，採擷天然與有機原料組成純淨配方，加上簡約時髦的包裝設計，受到不少時尚潮流人士喜愛。全新推出的淨化泥膜集結溫和代謝角質、淨化毛孔、深層補水等3大功效，可打通毛孔通道，提升後續保養品吸收力，是一款全能型的前導保養面膜。

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