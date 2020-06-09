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趙麗穎零贅肉「蝴蝶背」登熱搜　勤做「瘦背5招」你也能辦到

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▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲32歲的趙麗穎，生完孩子依舊是少女一枚。（圖／翻攝自趙麗穎微博，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

大陸花旦趙麗穎自去年產子後，她的身材一直是媒體關注話題，產後鮮少露面，本身就是易胖體質的她，更被網友狂酸瘦不下來，所以遲遲沒復工。日前她在微博分享她運動紀錄，大秀川字背肌與纖腰，瘦不下來的傳言不攻自破，還讓人驚覺她已變成健身咖。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

據說嬌小的她，懷孕期間曾一度飆到72kg，正當大家在擔心她體重回不去的時候，她卻分享了近照，照片中的她健身有成，整個線條成超明顯。網友們大感意外，只能說女星想要瘦下來的意志力超驚人，連甜美纖細的她都變成健身狂人了。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

仔細觀察照片，她的身材不只沒有一絲贅肉，手臂和背部的肌肉練得尤其明顯，女神變得超健碩精實，讓網友們驚呼連連。

趙麗穎的「蝴蝶背」成為熱搜關鍵，更多女生分享只要背瘦了，整個人不只小一號，看起來更有氣質，特別是快要來臨的夏季，露出結實的美背更是超加分。

如果你沒時間去健身房鍛鍊，以下5個居家瘦背操，動作簡單卻高效，堅持做下去幫助消除背部贅肉，讓穿衣服看起來更勻稱。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲運動初學者都能跟著做。（圖／翻攝自小紅書/木木.，以下同）

1.左右拉伸（左右各堅持10秒為1組，共做3組）

雙手和後腦杓連成一直線拉伸，動作幅度可視自己的狀況，幅度漸漸加大。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

2.手摸蝴蝶骨（左右各堅持15秒為1組，共做3組）

左手扶住右手的手肘關節，將右手盡量往下壓。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

3.手臂後伸上提

雙手向後十指緊扣，向上提30秒，之後放下休息5秒。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

4.斜方肌伸展（30秒為1組，共做3組）

右手背部環住腰，左手拉伸頭部。

▲▼趙麗穎大秀零贅肉「蝴蝶背」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

5.胸前合十（15秒為1組，共做3組）

雙手合十置於胸口，向左拉伸至極限，堅持15秒後向左拉伸。

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關鍵字：

瘦身, 運動, 趙麗穎, 產後, 運動
fashion.net

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