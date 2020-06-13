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百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有

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編輯／Duke

SOPH.誕生於1998年，由清永浩文（Hirofumi Kiyonaga）創立，品牌秉持簡潔設計與科技運用的理念，為都市人帶來時尚服飾，一件T恤的訂價約在1萬日圓（約2800台幣），現在有機會用百元價入手SHOP.的設計，因為GU首度與其合作，推出以舒適為主題的「1MW by SOPH.」聯名系列，共有14款男裝，無論是外出穿搭或是當作居家服都適合。

「1MW by SOPH.」聯名系列，希望讓穿上的人隨時都能感到愉快、舒服，不僅可以做ㄨㄟ外出衣，同時也能當成居家服、睡衣，呼應系列名稱「1MW by SOPH.」的「One Mile Wear」概念。

▲GU X SOPH.。（圖／翻攝自GU官網）

▲GU X SOPH.。（圖／翻攝自GU官網）

▲以隨時都能感到愉快與舒服的服裝為主題，推出「1MW by SOPH.」聯名系列。（圖／翻攝自GU官網）

14款男裝中，包括襯衫、開襟衫、5款T-Shirt、3款短褲、2款襪子以及2款內褲，不論迷彩、圖騰或是字體都充滿SOPH.的元素，讓GU X SOPH.聯名系列既親民又設計感。

▲GU X SOPH.。（圖／翻攝自GU官網）

▲古巴襯衫是今夏最夯的單品，開襟衫很適合冷氣房。（圖／翻攝自GU官網）

▲GU X SOPH.。（圖／翻攝自GU官網）

▲口袋T恤簡單又有設計感，迷彩短褲提供素色以及豹紋款可選。

▲GU X SOPH.。（圖／翻攝自GU官網）

▲襪子為中筒設計，內褲也有星星圖案的款式

GU X SOPH.「1MW by SOPH.」聯名系列，預計將於6／19在香港搶先開賣，定價從港幣39元（約台幣150元）至港幣179元（約台幣710元）不等。

除了GU的聯名不斷，UNIQLO也宣布再度攜手紐約時裝品牌Theory，推出聯名系列，不僅使用UNIQLO吸溼、排汗且速乾的機能布料，並結合Theory出色的剪裁、簡約設計以及優雅氣息，替男、女性打造都會時尚所需的利器，預計6／19登場。

▲UNIQLO X THEORY。（圖／翻攝自UNIQLO）

▲UNIQLO X THEORY。（圖／翻攝自UNIQLO）

▲UNIQLO攜手Theory替男、女性打造都會時尚所需的利器。（圖／翻攝自UNIQLO）

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關鍵字：

SOPH., 清永浩文, GU, 聯名, 百元價, 居家服, 睡衣, 穿搭, UNIQLO, Theory, 都會時尚
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