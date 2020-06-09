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劉詩詩紅唇搭葫蘆耳環力壓後輩　當媽依然電暈時尚圈　

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▲劉詩詩佩戴Qeelin葫蘆珠寶展現強大氣場。（影／Qeelin提供）

記者陳雅韻／台北報導

33歲大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚4年多，去年4月升格當媽媽後，人氣不減反升力壓後輩，除了懷孕前就接下瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言工作，她也是開架保養品牌OLAY亞太區代言人，現在還跨足珠寶圈，成為華人珠寶品牌Qeelin最新代言人，首波形象照中她畫上一抹紅唇搭配葫蘆耳環入鏡，立刻展露女神氣勢。

▲▼劉詩詩 。（圖／公關照）

▲Qeelin宣布劉詩詩為品牌代言人。（圖／Qeelin提供，以下同）

4月劉詩詩登上《KINFOLK》雜誌，其實已為珠寶代言埋下伏筆。當時她換穿多套白色服裝，搭配水果、花卉為造型增添色彩外，同時佩戴Qeelin葫蘆造型的Wulu系列珠寶，不過被評價兩極，有人讚她是東方美人，但也有網友認為她的妝髮怪異，顯得眼小、腮寬、髮量少。

▲▼劉詩詩 。（圖／公關照）

▲劉詩詩4月登上《KINFOLK》雜誌搭配多套Qeelin珠寶，原來已為代言埋伏筆。

不過毫無疑問，在Qeelin首發的形象照中，劉詩詩展現她的「高級美」，她以一抹紅唇，搭配露鎖骨的黑色上衣，耳際則閃耀著381,900元Wulu 18K白金鑲鑽耳環，只戴單邊便能展現強大氣場。

▲▼劉詩詩 。（圖／公關照）▲▼劉詩詩 。（圖／公關照）

▲劉詩詩擔任歐米茄代言人多年，佩戴星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶，268,500元。（圖／歐米茄提供）
 

關鍵字：

劉詩詩, Qeelin, OMEGA, 歐米茄
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