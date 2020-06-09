周湯豪頂栗子頭詮釋「夏季男友風」　皮衣、花襯衫上身帥到分手

▲歌手周湯豪出鏡AllSaints「瞬夏 Instant Summer」 形象照，頂栗子頭超搶眼 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

周湯豪帥氣形象受到東倫敦時尚品牌AllSaints 青睞，近日以「瞬夏 Instant Summer」 為靈感拍攝的形象照悄悄公開，只見周湯豪頂著大勢「栗子頭」，精緻五官絲毫不打折扣，更穿上品牌經典皮衣單品展現「夏季男友風格」，讓粉絲直呼養眼。

▲周湯豪演繹品牌騎士皮衣夾克十分俐落有型，Rigg黑色騎士皮夾克 NT$ 19,600 。（圖／品牌提供）

周湯豪唱紅《帥到分手》人氣居高不下，連AllSaints也相中他姣好外型，此次參與「瞬夏 Instant Summer」形象照拍攝，圍繞夏季大自然的寧靜展開 ，讓粉絲看到不同於過往的周湯豪。周湯豪頂著近期大勢栗子頭出鏡，換上黑色騎士皮夾克，俐落剪裁搭配翻領設計頗具衝突感，且完美包覆周湯豪緊實的手臂線條，最後再以黑鞋白襪收尾，整體造型相當突出。

▲夏季熱門單品印花襯衫也是亮點，（依序）Medan老虎印花襯衫 NT$ 4,800；Cherito紅色印花襯衫 NT$4,800。（圖／品牌提供）

換一身裝扮，周湯豪演繹品牌經典夏威夷印花襯衫 ，大膽叛逆印花在他演繹之下增添清新簡約風格，周湯豪以側臉入鏡秒殺底片，或是換上紅色印花襯衫，色彩亮眼之餘頗有春夏交接的活力氣息。即便身處背景簡潔的自然環境中，周湯豪表現力依舊亮眼，自然呈現出時尚高級感，也掀起粉絲直呼：「帥到分手」、「周湯豪帶貨能力好強」、「完全穿出自己的風格」、「還以為新專輯封面。」



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▲新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎，演技與顏值兼具受到各大品牌青睞。（圖／品牌提供）



新生代男星范少勳摘下金馬最佳新人獎前景看好，受到各大時尚品牌青睞的他，近日換上Berluti 2020秋季系列紅色絲質襯衫拍攝形象照，並以超暖「女友視角」出鏡，只見范少勳精緻五官相當顯眼，即便背景是路邊攤卻不減時尚度，仍是引發網友熱議：「帥翻。」