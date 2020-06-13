迪麗熱巴「荷葉邊洋裝」完美遊走S曲線！　開高衩大秀逆天神腿

▲迪麗熱巴新劇《幸福，觸手可及》熱播，她換上荷葉邊高開衩長裙上節目美翻 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

疫情趨緩，許久不見的女星迪麗熱巴新劇《幸福，觸手可及》終於開播，日前她登上大陸節目宣傳，換上一身「荷葉邊高開衩長裙」登場，使得招牌長腿若隱若現，且裙裝完美包覆身材毫無一絲贅肉，果然隨即登上熱搜。

▲迪麗熱巴穿著義大利時裝品牌Alessandra Rich的荷葉邊高開衩長裙，白皙美腿若隱若現 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴在新劇《幸福，觸手可及》中飾演直爽的設計師周放，為宣傳戲劇近日頻頻曝光，日前迪麗熱巴就以義大利時裝品牌Alessandra Rich的荷葉邊高開衩長裙亮相，只見簡潔白色裙裝完美包覆迪麗熱巴的Ｓ曲線身型，使得肌膚更為白皙，裙身則運用鑽飾排扣點綴豐富視覺效果，加上耳間的蛇型耳飾展現曼妙姿態。視線向下看，下襬再以荷葉邊收尾，與高開衩至腿根的設計巧妙呼應，令迪麗熱巴的修長美腿大方見客，整體造型遊走於火辣與霸氣之間。

▲迪麗熱巴再演繹VALENTINO 2020春夏平口褲裙，腳踩STUART WEITZMAN高跟鞋相當艷麗。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

換個造型，迪麗熱巴穿著VALENTINO 2020春夏平口褲裙，亮眼的珊瑚橘色瞬間點亮所有，且平口剪裁展現顯瘦鎖骨，搭配浮誇的蓬鬆袖口以及胸口抓皺設計，造型簡潔卻十分修身。最後腳踩STUART WEITZMAN同色綁帶高跟鞋，頗有修飾腿型的效果，不論何種造型迪麗熱巴都成功HOLD住，畫面曝光也隨即登上熱搜，引發網友留言：「美出新高度」、「迪麗熱巴身材絕了」、「荷葉裙太仙了」。

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