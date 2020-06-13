fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴「荷葉邊洋裝」完美遊走S曲線！　開高衩大秀逆天神腿

>

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴新劇《幸福，觸手可及》熱播，她換上荷葉邊高開衩長裙上節目美翻 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

疫情趨緩，許久不見的女星迪麗熱巴新劇《幸福，觸手可及》終於開播，日前她登上大陸節目宣傳，換上一身「荷葉邊高開衩長裙」登場，使得招牌長腿若隱若現，且裙裝完美包覆身材毫無一絲贅肉，果然隨即登上熱搜。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴穿著義大利時裝品牌Alessandra Rich的荷葉邊高開衩長裙，白皙美腿若隱若現 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴在新劇《幸福，觸手可及》中飾演直爽的設計師周放，為宣傳戲劇近日頻頻曝光，日前迪麗熱巴就以義大利時裝品牌Alessandra Rich的荷葉邊高開衩長裙亮相，只見簡潔白色裙裝完美包覆迪麗熱巴的Ｓ曲線身型，使得肌膚更為白皙，裙身則運用鑽飾排扣點綴豐富視覺效果，加上耳間的蛇型耳飾展現曼妙姿態。視線向下看，下襬再以荷葉邊收尾，與高開衩至腿根的設計巧妙呼應，令迪麗熱巴的修長美腿大方見客，整體造型遊走於火辣與霸氣之間。

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴再演繹VALENTINO 2020春夏平口褲裙，腳踩STUART WEITZMAN高跟鞋相當艷麗。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）

換個造型，迪麗熱巴穿著VALENTINO 2020春夏平口褲裙，亮眼的珊瑚橘色瞬間點亮所有，且平口剪裁展現顯瘦鎖骨，搭配浮誇的蓬鬆袖口以及胸口抓皺設計，造型簡潔卻十分修身。最後腳踩STUART WEITZMAN同色綁帶高跟鞋，頗有修飾腿型的效果，不論何種造型迪麗熱巴都成功HOLD住，畫面曝光也隨即登上熱搜，引發網友留言：「美出新高度」、「迪麗熱巴身材絕了」、「荷葉裙太仙了」。

►英國維密宣佈破產！「銷售額慘跌」成最大導火線　25間店全關閉

專訪／丁春誠疫情期間上演義大利奇遇記　用「雲端旅行」尋找美感

關鍵字：

迪麗熱巴, 新疆, 女星, 大陸, 幸福觸手可及, Alessandra Rich, VALENTINO, 2020, 春夏
fashion.net

熱門文章

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

一口氣買四顆！CHANEL「85萬元夢幻禮盒」還有奢華鳥籠包必收

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

包・開箱／GUCCI「馬卡龍」夢幻包延燒　2 Way背法學起來才夠美

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

孫芸芸女兒傳授「不吹乾」護髮術　網讚：美貌超吸睛

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

大部分的女生都不知！5種化妝品「隱藏功能」，趕快學起來

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

FENDI 咖啡廳打造客製化包款　光提把就有25種

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新鈴鼓包、丹寧老花包

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

ET Fashion

推薦閱讀

張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星

張鈞甯、周冬雨剪短更亮眼！盤點7位被長髮耽誤的女明星

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

Dappei／日本髮型設計師都這樣剪！2020當個「個性短髮女子」

趙麗穎零贅肉「蝴蝶背」登熱搜　勤做「瘦背5招」你也能辦到

趙麗穎零贅肉「蝴蝶背」登熱搜　勤做「瘦背5招」你也能辦到

百元入手日本潮牌！GU聯手SOPH.搶推14款男裝　外出服到內褲都有 大創、無印良品就有賣！超實用收納小物只要銅板價 星巴克超萌「透明熊熊水瓶」狂洗版！倒牛奶變北極熊、裝拿鐵成泰迪熊 韓網票選「素顏還是好看」的女星TOP5！比宋慧喬、IU更美的是她 大家一起喝咖啡！霍爾找卡西法加熱、小美人魚在杯子上看到同類 太前衛只有GD能駕馭！Nike「未來感科技鞋」碟照曝光　比Dior聯名還限量 倒店潮來臨！GUESS將關閉全球100間門市　品牌：疫情影響重大

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面